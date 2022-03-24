Ayvayı bu şekilde yediğinizde boğaz ağrısından eser kalmıyor

Ayva, kış meyveleri arasında en çok sevilen lezzetlerinden biri. Aynı zamanda şifa kaynağı bir besin deposu olması, birçok hastalığa karşı da koruma sağlıyor. Boğaz ağrısı üzerindeki bu etkisi ise oldukça şaşırtıcı. Ayva ve limonun bir arada kullanımı hiç beklemediğiniz kadar hızlı bir sonuç almanızı sağlayabilir. İşte ayvanın tüm etkisini alabileceğiniz o tarif…

Malzemeler:

1 adet ayva

Yarım limon

Uygulama:

Ayvaları ince dilimler doğradıktan sonra bir tabağa alın ve üzerine yarım limonu sıkın.

Tüm ayva dilimlerinin limon suyu ile harmanlandığından emin olduktan sonra tüketebilirsiniz.

Bu basit işlem, yoğun C vitamini sayesinde birçok enfeksiyonla mücadelede bağışıklık sisteminizi güçlendirirken aynı zamanda solunum yollarında da oldukça etkili sonuçlar elde etmenizi sağlar.

AYVANIN FAYDALARI

Ayva, hücreleri serbest radikal hasarından korurken, aynı zamanda metabolik stresi iltihabı azaltabilecek zengin bir antioksidan kaynağına dönüşür. Bazı araştırmalar, quercetin ve kaempferol gibi flavonoller de dahil olmak üzere ayvalardaki bazı antioksidanların iltihabı azalttığını ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağladığını gösteriyor.

Hızlı bir metabolizmayı desteklemenin en iyi yollarından biri sindirimi iyileştirmektir. Ayva, çoğu meyve gibi diyet lifi bakımından yüksektir ve önemli miktarda lif, gastrointestinal sistemin daha verimli ve düzenli çalıştığı anlamına gelir.