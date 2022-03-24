Ayvayı bu şekilde yediğinizde boğaz ağrısından eser kalmıyor

Ayva, kış meyveleri arasında en çok sevilen lezzetlerinden biri. Aynı zamanda şifa kaynağı bir besin deposu olması, birçok hastalığa karşı da koruma sağlıyor. Boğaz ağrısı üzerindeki bu etkisi ise oldukça şaşırtıcı. Ayva ve limonun bir arada kullanımı hiç beklemediğiniz kadar hızlı bir sonuç almanızı sağlayabilir. İşte ayvanın tüm etkisini alabileceğiniz o tarif…
Malzemeler:
Uygulama:
Bu basit işlem, yoğun C vitamini sayesinde birçok enfeksiyonla mücadelede bağışıklık sisteminizi güçlendirirken aynı zamanda solunum yollarında da oldukça etkili sonuçlar elde etmenizi sağlar.
AYVANIN FAYDALARI
Ayva, hücreleri serbest radikal hasarından korurken, aynı zamanda metabolik stresi iltihabı azaltabilecek zengin bir antioksidan kaynağına dönüşür. Bazı araştırmalar, quercetin ve kaempferol gibi flavonoller de dahil olmak üzere ayvalardaki bazı antioksidanların iltihabı azalttığını ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağladığını gösteriyor.
Hızlı bir metabolizmayı desteklemenin en iyi yollarından biri sindirimi iyileştirmektir. Ayva, çoğu meyve gibi diyet lifi bakımından yüksektir ve önemli miktarda lif, gastrointestinal sistemin daha verimli ve düzenli çalıştığı anlamına gelir.
Ayvada bulunan antioksidanlar, serbest radikallerin cilt hücrelerinde neden olduğu hasarı ortadan kaldırarak kırışıklıkların görünümünü azaltır, lekeleri giderir ve cildinizi UV radyasyonunun etkilerine karşı korumaya yardımcı olur.
Ayva, alerjik reaksiyonları kontrol etme yeteneği nedeniyle uzun zamandır övülmüştür. Cilde merhem veya jel olarak uygulandığında atopik dermatit ve benzeri cilt rahatsızlıklarına fayda sağlayabilir.
Ayvanın zengin mineral içeriği demir, bakır ve çinko içerir. Bu üç mineral, diğer çeşitli eser elementlerle birlikte kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereklidir. Kırmızı kan hücresi üretimi yüksek olduğunda, vücutta daha fazla oksijen taşındığı için vücuttaki dolaşım artar. Bu, deriye ve kafa derisine kan akışının artmasını sağlar, bu da saç folikülü sağlığını artırır ve büyümeyi uyarır.