B3 Vitamini Nelerde Var? B3 Vitamini En Çok Hangi Besinlerde, Sebzelerde ve Meyvelerde Bulunur?

İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu vitaminler dışarıdan alındığı için B3 vitamini nerelerde var sorusu oldukça sık araştırılan konular arasında yer almaktadır. Vücudumuz bu vitamini kendiliğinden üretemediği için B3 vitamini nerelerde bulunur, neyde var merak edilir. Bu yüzden bizlerde B3 vitamini hangi besinlerde bulunur, en çok hangi meyvede ve sebzelerde var olduğu hakkında araştırmamızı yaptık. Araştırma sonuçlarına ulaşabilmek için haberimizin devamına inebilir ve B3 vitamini nerelerde var öğrenebilirsiniz.

B3 Vitamini Nerelerde Var?

İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu 8 adet B vitamini çeşidinden biri olan B3 vitamini, diğer bir ismiyle niasin vitamini, faydaları ve fonksiyonları baz alındığında insan vücudu ve bağışıklık sistemi için oldukça önemli bir vitamindir.

B3 vitamini birçok farklı besin kaynağında bulunmakla beraber dışarıdan B3 vitamini almanın pek çok yolu vardır. Hem bitkisel hem de hayvansal kaynaklı gıdalarda B3 vitamini bulunabilir. Niasin veya niasinamid olarak da bilinen B3 vitamini gıdalarda doğal olarak bulunur. Niasin suda çözünen vitaminlerden olduğundan dolayı vücutta depolanmaz ve fazlası idrar yolu ile atılır.

B3 Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

B3 vitaminini insan vücudu kendiliğinden üretemediği için yiyecekler yoluyla yani dışarıdan almanız gerekir. Bunun yanı sıra vücutta depolanmadığı için fazlası idrar yoluyla dışarıya atılır. Bu nedenle, düzenli olarak B3 vitamini açısından zengin gıdaları tüketmek önemlidir. Bu besinler şu şekilde sıralanabilir:

- Kırmızı et, karaciğer

- Tavuk eti, tavuk göğsü

- Ton balığı

- Hindi

- Somon

- Ançüez

- Kıyma

- Yer fıstığı

- Avokado

- Esmer pirinç

- Tam buğday

- Mantar

- Bezelye

- Baklagiller

- Muz

B3 Vitamini Faydaları Nelerdir?

Tüm vitamin çeşitleri vücut için oldukça fayda sağlamaktadır. Vitaminler, vücutta bulunan sinir, sindirim, bağışıklık sistemleri ve organların düzgün bir şekilde çalışması adına farklı alanlarda fayda sağlamaktadır. B3 vitamininin faydaları şu şekildedir;

- Sindirim sisteminin çalışmasına katkı sağlar.

- Stres ile başa çıkan hormonların, böbreküstü bezlerinde üretilmesine katlı sağlar.

- Kötü kolesterolün düşmesini sağlar.

- İyi kolesterolün yükselmesinde etkilidir.

- Damar sertleşmesine karşı koruma sağlamaktadır.

- Göz sağlığının korunmasına destek olur.

- Sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.

- Normal enerji oluşum mekanizmasına yardımcı olur.

- Cilt dokusunun korunmasına yardımcı olur.

- Yorgunluk, bitkinlik gibi şikayetlerin azalmasına yardımcı olur.

- Yapılan bazı klinik çalışmalara göre obeziteyle mücadeleye ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

- Bazı araştırmalar B3 vitamininin kalp ve damar sağlığını desteklediğini ileri sürmektedir.

- Büyüme ve hormon sentezinde rol oynar.

- Vitamin B3 besinlerden alınan karbonhidrat, yağ ve proteinlerin enerjiye dönüştürülmesine yardımcı olur.

B3 Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Vitaminler ve mineraller sağlıklı bir yaşamın devamlılığı için elzem olan besin maddeleri oldukları için eksiklikleri halinde bazı sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Besinlerin enerjiye dönüştürülmesinde aktif rol oynayan B3 vitamini eksikliği halinde de bazı şikayetler görülebilir. B3 vitamini yüksek ısı ve ışığa dayanıklı vitaminlerden bir tanesi olduğu için besinlerin pişirilme aşamasında da direnç gösterir. Öğünlerinde B3 vitamini içeren besinlere yeteri kadar yer vermeyen kişilerde B3 vitamini eksikliğine rastlanabilir. Vücutta B3 vitamini eksikliği farkı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu belirtiler kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte yaygın olarak görülen belirtiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• B3 vitamini eksikliği güneş ışınlarına maruz kalınması durumunda ciltte pul pul döküntü ortaya çıkabilir.

• Dil üzerinde de parlak kırmızı bir görüntü oluşabilir.

• İştahsızlık B3 eksikliğinin erken dönem belirtileri arasında sayılabilir.

• Baş ağrısı görülebilir.

• Stres seviyesi yükselebilir.

• Kaşıntı, kızarıklık, leke gibi cilt lezyonları gelişebilir.

• Kusma, ishal, kabızlık gibi sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir.

• Zihinsel fonksiyonlarda zayıflama gibi semptomlarla da kendisini gösterebilir.

• Kas güçsüzlüğü, solunum problemleri, mental yorgunluk gibi belirtiler de görülebilir.

Daha net sonuçlar alabilmek için uzman bir hekime başvurmanızı öneririz.