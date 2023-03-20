Bademcik Ne İşe Yarar? Bademcik Görevi ve Vücuda Faydası Nedir?

Bademcik ne işe yarar incelemesinde bu iki organın çok önemli işlevlerinin olduğunu göreceksiniz. Bademcik nedir sorusu ile bu organın ne işe yaradığı sorusu beraber incelenmesi gereken konular arasındadır. Bademcik alınırsa ne olur sorusu da akla gelebilir. Kulak burun boğaz uzmanı tarafından bademciklerin alınmasına karar verilebilir. Bademciğin vücuda faydası nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bademcik Ne İşe Yarar?

Bademcik boğazın arka kısmında, dil kök bölümü kabul edilen yerde, sağda ve solda bulunan iki küçük organdır. Yumuşak bir yapıya sahip olan bademcik, vücudu bakteri ve mikroplara karşı korur. Fakat zaman içerisinde bu organın önemi azalır. Bademciğin sürekli olarak iltihaplanması halinde alınması gerekebilir.

Bademcik, üzerinde bulunan lenf dokusu sayesinde bir nevi vücudun süzgecidir. Bademcikler, mikrop ve zararlı bakterilerin vücuda girmesine engel olur. Zaman zaman bademciklerin iltihaplanması sorunu ile karşılaşılabilir. Bademcik iltihabının sebepleri aşağıdaki gibidir.

Ağızda koku yaşanması

Boğazda ağrı

Bademciklerin şişmesi ve kızarması

Yutkunma zorluğu

Yüksek ateş

Nefes almada zorluk

Yoğun şekilde oksijenin az olduğu bölgede yaşanması

Bademcik Alınırsa Ne Olur?

Bademcik, vücut için önemli görevi olan bir organdır. Özellikle küçük yaşta bademciklerin işlevi daha büyüktür. Yaş ilerledikçe bademciklerin işlevi de azalır. Kimi durumlarda bademciklerin faydadan çok zararı söz konusu olabilir. Bademcikler, yaşanan enfeksiyon nedeniyle küçük yaşlarda büyüyebilir. Bu da yemek yeme de dahil olmak üzere çeşitli sorunlara neden olabilir.

Bademcikler alınırsa bundan vücut etkilenmez. Kişi normal yaşamına devam eder. Bademciklerin alınmasına karar verecek olan birim, kulak burun boğaz uzmanlarıdır. Kişinin bademciklerinin kendisine zarar verdiği kanısına ulaşıldıysa bademciklerin alınması gerekir. Bademcik, cerrahi bir operasyonla alınır. Bademcikler bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Fakat bademcik alındıktan sonra bağışıklık sistemi bundan etkilenmez.