Bağırsak iltihabını söküp atıyor: İşte vücudunuzu bomba gibi yapan o çay…

Bağırsak iltihabı vücutta yayıldığında kötü sağlık sorunlarına yol açabilir. Aynı zamanda uzun sürmesi durumunda sıvı kaybına neden olur. Peki vücutta oluşan bu iltihabı nasıl önleriz? Yediğimiz yiyecekler ve içeceklerde bunu önemli derecede etkiliyor. İşte vücudunuzdaki iltihabı kurutacak o çay…

Giriş Tarihi: 05.08.2022 11:27 PAYLAŞ ABONE OL

Yeşil çayın, vücuttaki iltihapla savaşmaya yardımcı olan maddeler olan zengin bir antioksidan kaynağı olduğu biliniyor. Bu çay bağırsak iltihabının önüne geçerek, kan şekerini dengeliyor. Ve daha sayamadığımız birçok faydası bulunuyor. Gelin neler olduğuna birlikte bakalım.

KANSERE KARŞI KORUR Yeşil çay, beyin fonksiyonu ve kansere karşı koruma gibi sağlık yararlarını bilmeyen yoktur. Yeşil çay, bir kateşin bakımından zengindir. Kateşinler, hücre hasarını önlemeye yardımcı olan ve başka faydalar sağlayan doğal antioksidanlardır. Bu maddeler vücuttaki bakterilerin oluşumunu azaltarak hücreleri ve molekülleri hasardan korur. Bu bakteriler yaşlanmada ve birçok hastalık türünde rol oynar.