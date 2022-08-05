Bağırsak iltihabını söküp atıyor: İşte vücudunuzu bomba gibi yapan o çay…

Yeşil çayın, vücuttaki iltihapla savaşmaya yardımcı olan maddeler olan zengin bir antioksidan kaynağı olduğu biliniyor. Bu çay bağırsak iltihabının önüne geçerek, kan şekerini dengeliyor. Ve daha sayamadığımız birçok faydası bulunuyor. Gelin neler olduğuna birlikte bakalım.
KANSERE KARŞI KORUR
Yeşil çay, beyin fonksiyonu ve kansere karşı koruma gibi sağlık yararlarını bilmeyen yoktur. Yeşil çay, bir kateşin bakımından zengindir. Kateşinler, hücre hasarını önlemeye yardımcı olan ve başka faydalar sağlayan doğal antioksidanlardır. Bu maddeler vücuttaki bakterilerin oluşumunu azaltarak hücreleri ve molekülleri hasardan korur. Bu bakteriler yaşlanmada ve birçok hastalık türünde rol oynar.
BEYNİ İYİLEŞTİRİR
Yeşil çay sizi uyanık tutmaktan fazlasını yapar, aynı zamanda beyin fonksiyonlarını artırmaya da yardımcı olabilir. Aynı zamanda yeşil çayda da kafein vardır. Bu kafein, adenosin adı verilen nörotransmitteri bloke ederek beyni etkiler. Konsantrasyonun artmasını sağlar. Yapılan araştırmalar, sürekli olarak kafeinin ruh hali, uyanıklık, tepki süresi ve hafıza dahil olmak üzere beyin fonksiyonunun çeşitli yönlerini iyileştirebileceğini göstermiştir. Birçok insan yeşil çay içerken kahveye kıyasla daha istikrarlı enerjiye sahip olduğunu ve çok daha üretken olduğunu söylüyor.
AĞIZ KOKUSUNU AZALTIR
Yeşil çaydaki kateşinlerin ağız sağlığı için de faydaları vardır. Yapılan çalışmalarda, kateşinlerin bakterilerin büyümesini önleyerek, enfeksiyon riskini azalttığını gösteriyor.
KALP HASTALIKLARININ ÖNÜNE GEÇER
Kalp hastalığı ve felç dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalıklar, dünya çapında önde gelen en yaygın ölümler arasındadır. Yapılan araştırmalar, yeşil çayın kolesterol seviyelerini düşürdüğünü ortaya çıkardı.