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Bağırsak iltihabını söküp atıyor: İşte vücudunuzu bomba gibi yapan o çay…

Bağırsak iltihabı vücutta yayıldığında kötü sağlık sorunlarına yol açabilir. Aynı zamanda uzun sürmesi durumunda sıvı kaybına neden olur. Peki vücutta oluşan bu iltihabı nasıl önleriz? Yediğimiz yiyecekler ve içeceklerde bunu önemli derecede etkiliyor. İşte vücudunuzdaki iltihabı kurutacak o çay…

Giriş Tarihi: 05.08.2022 11:27
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Bağırsak iltihabını söküp atıyor: İşte vücudunuzu bomba gibi yapan o çay…

Yeşil çayın, vücuttaki iltihapla savaşmaya yardımcı olan maddeler olan zengin bir antioksidan kaynağı olduğu biliniyor. Bu çay bağırsak iltihabının önüne geçerek, kan şekerini dengeliyor. Ve daha sayamadığımız birçok faydası bulunuyor. Gelin neler olduğuna birlikte bakalım.

KANSERE KARŞI KORUR

Yeşil çay, beyin fonksiyonu ve kansere karşı koruma gibi sağlık yararlarını bilmeyen yoktur. Yeşil çay, bir kateşin bakımından zengindir. Kateşinler, hücre hasarını önlemeye yardımcı olan ve başka faydalar sağlayan doğal antioksidanlardır. Bu maddeler vücuttaki bakterilerin oluşumunu azaltarak hücreleri ve molekülleri hasardan korur. Bu bakteriler yaşlanmada ve birçok hastalık türünde rol oynar.


BEYNİ İYİLEŞTİRİR

Yeşil çay sizi uyanık tutmaktan fazlasını yapar, aynı zamanda beyin fonksiyonlarını artırmaya da yardımcı olabilir. Aynı zamanda yeşil çayda da kafein vardır. Bu kafein, adenosin adı verilen nörotransmitteri bloke ederek beyni etkiler. Konsantrasyonun artmasını sağlar. Yapılan araştırmalar, sürekli olarak kafeinin ruh hali, uyanıklık, tepki süresi ve hafıza dahil olmak üzere beyin fonksiyonunun çeşitli yönlerini iyileştirebileceğini göstermiştir. Birçok insan yeşil çay içerken kahveye kıyasla daha istikrarlı enerjiye sahip olduğunu ve çok daha üretken olduğunu söylüyor.

AĞIZ KOKUSUNU AZALTIR

Yeşil çaydaki kateşinlerin ağız sağlığı için de faydaları vardır. Yapılan çalışmalarda, kateşinlerin bakterilerin büyümesini önleyerek, enfeksiyon riskini azalttığını gösteriyor.

KALP HASTALIKLARININ ÖNÜNE GEÇER

Kalp hastalığı ve felç dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalıklar, dünya çapında önde gelen en yaygın ölümler arasındadır. Yapılan araştırmalar, yeşil çayın kolesterol seviyelerini düşürdüğünü ortaya çıkardı.

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