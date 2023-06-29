Bağırsaklara adeta duş aldırıyor! Sindirim sisteminizi baştan sona temizleyecek o tarif: Suyun içine 2 yemek kaşığı…

Su, limon ve chia tohumunun karışımı, chia tohumlarının şişmesiyle birlikte vücutta oluşturduğu hacim ile "boşaltım sinyalleri" göndererek kabızlığa karşı bir etki sunar.
Chia tohumlarının hapsettiği su, aynı zamanda bağırsaklarda da bir hacim oluşturacaktır. Bu sayede adeta "duş etkisi" oluşturan chia tohumlu su karışımı, etkili bir sonuç ortaya çıkarabilir.
Bir su bardağının içine yarım limon suyunu sıktıktan sonra 1-2 yemek kaşığı chia tohumu ekleyin. Chia tohumlarınnı şişmesi için yaklaşık 10 dakika bekleyin ve ardından için. İşte bu karışımın büyük faydaları;
Lif içeriği: Chia tohumları yüksek lif içeriğine sahiptir. Lif, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur, sindirimi yavaşlatır ve tokluk hissi sağlar. Su ve limon karışımı ile birlikte tüketildiğinde, lif içeriği artar ve bağırsak hareketlerini teşvik eder.
Hidrasyon: Su ve limon karışımı, vücudu hidrasyon sağlamak için ideal bir içecektir. Chia tohumları suyu emme yeteneğine sahiptir ve sıvıyı tutarak vücudun su dengesini korumasına yardımcı olur.
Vitamin ve mineral desteği: Limon, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. Chia tohumları da çinko, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi mineraller ile omega-3 yağ asitleri içerir. Bu karışım, vücudun ihtiyaç duyduğu bazı önemli besin maddelerini sağlayabilir.
Sindirim sağlığı: Chia tohumları, sindirim sistemi sağlığı için faydalı olabilecek prebiyotik lifler içerir. Bu lifler, sindirimde yararlı bakterilerin büyümesini teşvik ederek bağırsak sağlığını destekler.