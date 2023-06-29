Bağırsaklara adeta duş aldırıyor! Sindirim sisteminizi baştan sona temizleyecek o tarif: Suyun içine 2 yemek kaşığı…

Lif içeriği: Chia tohumları yüksek lif içeriğine sahiptir. Lif, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur, sindirimi yavaşlatır ve tokluk hissi sağlar. Su ve limon karışımı ile birlikte tüketildiğinde, lif içeriği artar ve bağırsak hareketlerini teşvik eder. Hidrasyon: Su ve limon karışımı, vücudu hidrasyon sağlamak için ideal bir içecektir. Chia tohumları suyu emme yeteneğine sahiptir ve sıvıyı tutarak vücudun su dengesini korumasına yardımcı olur.

Vitamin ve mineral desteği: Limon, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. Chia tohumları da çinko, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi mineraller ile omega-3 yağ asitleri içerir. Bu karışım, vücudun ihtiyaç duyduğu bazı önemli besin maddelerini sağlayabilir.