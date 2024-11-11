Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en temel yolu! Uzman uyardı: "20 saniye boyunca mutlaka..."

Havaların soğuması ve kış mevsiminin gelmesi ile birlikte bulaşıcı hastalıklarda da artış gözlemlenmeye başladı Konu ile ilgili konuşan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ş. Zeynep Haskalp Arıkan, hastalıklardan korunmanın en temel yolunun el hijyeni olduğunu ifade ederek diğer korunma yollarını sıraladı.

İHA Giriş Tarihi: 11.11.2024 09:40 PAYLAŞ ABONE OL

Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ş. Zeynep Haskalp Arıkan, "Bu hastalıklardan korunmanın en temel yolu hijyen kurallarına dikkat etmektir. Çocuğunuza en az 20 saniye el yıkamasını öğretin. Bununla birlikte sağlıklı beslenme ve yeterli uyku da bağışıklığı güçlendirir" ifadelerini kullanarak meyve ve sebze tüketimine dikkat çekti. İşte detaylar...

En sık görülen bulaşıcı hastalıkların başında üst solunum yolu enfeksiyonları, grip, bronşit, pnömoni, mide bağırsak enfeksiyonları ve Covid-19'un yer aldığını belirten Dr. Arıkan, bu hastalıklar hakkında önemli bilgiler verdi. Arıkan, Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları'nın (ÜSYE) soğuk algınlığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük ve hafif ateş gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ve genellikle virüs kaynaklı olduğunu söyledi. Bu enfeksiyonlara yol açan faktör bakteri olduğunda antibiyotik tedavisi gerekeceğini ifade etti. Özellikle okul çağındaki çocuklarda sıkça görülen ve hızlı yayılan grip (influenza) hakkında konuşan Dr. Arıkan yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, halsizlik gibi belirtilerle seyreden grip hastalığının, çocuklar için oldukça zorlu olduğunu dile getirdi.