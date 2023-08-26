Balıkla yarışıyor! Öyle şifalı ki kanser hücrelerini söküp atıyor...

ÇAKÜ Gıda Mühendisliği bölümü olarak daha önce kavun pekmezi, kavun pestili, kavun marmelatı, kavun sirkesi gibi ürünleri ürettiklerini anlatan Ercoşkun, "Son olarak da kavun çekirdeğinden değişik kozmetik ürünler ürettik. Kavun çekirdeği kurusu çok ciddi miktarda, yüzde 50'ye yakın yağ içermektedir. O yağın da yüzde 50'sine yakın bir kısmı linolenik asittir. Linolenik asit, bir çoklu doymamış yağ asidir. Yani her gün almamız gereken bir yağ asididir. Kavun çekirdeği yağı doymamışlık bakımından balık yağlarıyla mukayese edilebilecek bir bitkisel yağdır. Kavun çekirdeği yağı bu açıdan kozmetik değeri ve takviye edici gıda değeri çok yüksek bir üründür." dedi.

Kavun çekirdeği yağının balık yağından daha fazla doymamış yağ asidi içermesi sebebiyle önem taşıdığına vurgu yapan Ercoşkun, şöyle konuştu: "Birçok yabancı firma kavun, karpuz, salatalık gibi ürünlerin öz sularını veya birtakım ürünlerini kozmetikte kullanmaktadır. Aslında kavun çekirdeği yağı bunların her birinden çok daha etkili çoklu doymamış yağ asitlerine sahip olması bakımından önem taşımaktadır. Gerek takviye edici gıda olarak gerekse de nemlendirici, yenileyici krem olarak kullanılabilecek bir üründür.