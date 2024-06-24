Baş ağrısı bu durumun habercisi! Diğer sağlık sorunlarını tetikliyor...





DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖZEL GRUPLAR

Demirci, sıcak yaz günlerinde dikkat etmesi gereken özel gruplarla ilgili şu bilgileri paylaştı. "Hamile ve emziren kadınlar, hamile ve emziren kadınların normalden daha fazla sıvıya ihtiyacı vardır. Bu nedenle, bol bol su içmeleri önemlidir. Yaşlılar, yaşlılar susuzluk hissini daha az hissedebilirler. Bu nedenle, gün boyunca düzenli olarak su içmeleri önemlidir. Kronik hastalıkları olanlar, bazı kronik hastalıklar, sıvı ihtiyacını etkileyebilir. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin doktor ve diyetisyen iş birliği ile ne kadar sıvı almaları gerektiği hakkında konuşmaları önemlidir" diye konuştu.