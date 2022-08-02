Baş ağrısıyla belirti veriyor! Uzmanlar sinsi ilerleyen bu hastalığa karşı uyardı...

Son zamanlarda yaygınlaşan çölyak hastalığı;besinlerdeki arpa,buğday ve çavdarda bulunan glüten adlı bir proteine hassasiyet ile tanımlanan bir sağlık sorunudur. Genetik yatkınlığı olan bu sorunda ince bağırsakta sindirimi sağlayan villus adı verilen yapıların bozulmasına neden olan ince bağırsaktaki emilim bozukluğu ile seyreden glüten proteinine karşı alerjik reaksiyon olarak da isimlendirilebilir.Beslenme düzeninden glütenin kaldırılmasıyla problem ortadan kaldırılabilir.Çölyak pek çok zaman sinsi ortaya çıkar ve ayrıca tanısı geç konur.Çünkü çölyak her hastalığı taklit edebilme özelliğine sahiptir.