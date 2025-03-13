Basit bir ağrı deyip geçmeyin! En büyük ölüm sebeplerinden biri...

Türk Nefroloji Derneği Böbrek Kayıt Sistemi verileri, hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalıkları olan bireylerde böbrek hastalığı riskinin normal popülasyona göre çok daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Böbrek hastalıklarının dağılımı ülkeden ülkeye, yaşa ve cinsiyete göre değişiklik gösterse de diyabet ve hipertansiyon, kronik böbrek hastalığının en yaygın nedenleri arasında yer alıyor.

2025 Yılı Dünya Böbrek Günü'nün teması ise "Böbreklerine İyi Bak. Böbrek Sağlığını Korumak, Geleceğini Korumaktır" olarak belirlendi.

Kronik hastalıklar ve risk faktörleri ile etkin şekilde mücadele etmeyi amaçlayan Bakanlık, Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) ile kronik hastalıkların erken teşhisi, etkili tedavisi ve izlemlerini içeren süreçlerin birinci basamak sağlık kuruluşlarında, kanıta dayalı klinik uygulama yönergeleri doğrultusunda yürütülmesini sağlıyor. Böylelikle hastalıkların kontrol altına alınması, bireylerin fonksiyon kaybı yaşamalarının ve engelli hale gelmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Böbrek hastalıklarının ilerlemesini durdurmada ve yeni hastalık oluşumunu engellemede erken teşhis, düzenli takip ve etkili tedavi büyük önem taşıyor.

Aile hekimleri, HYP kapsamında hipertansiyon, diyabet, obezite, kardiyovasküler risk değerlendirmesi ve çok yönlü yaşlı değerlendirmesi yaparak kendilerine kayıtlı bireylerin ilgili hastalıklara ya da durumlara yönelik risk durumlarını tespit ediyor.

Risk değerlendirmesi sonucuna uygun yaşam tarzı değişiklikleri konusunda danışmanlık veren aile hekimleri, hastaların tedavilerini düzenliyor, gerekli hallerde bu kişileri bir üst basamağa ya da sağlıklı hayat merkezlerine yönlendiriliyor.