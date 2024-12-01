Basit bir diş çürüğü deyip geçmeyin! Meğer doğrudan kalbi etkiliyormuş...

Son zamanlarda sağlık beslenmenin artıtığını söyleyen Sürmelioğlu, bireylerin hem genel sağlığı hem de diş sağlığı için şekerli ve asitli besinlerden uzak durması gerektiğini ifade ederek çeşitli önerilerde bulundu. İşte detaylar...



"SAĞLIKLI OLARAK PİYASAYA SÜRÜLEN PAKET GIDALAR SON DERECE SAKINCALIDIR"

Dr. Sürmelioğlu, "Her şeyden önce dengeli beslenme ve su tüketimini öneriyoruz. Günlük yaşamımızda şekerli ve asitli yiyecek ve içeceklerden mümkün olduğunca kaçınmalıyız. Bunun yerine yoğurt, peynir gibi kalsiyum kaynakları, yeşil yapraklı sebzeler tüketilmesi diş sağlığımızı olumlu yönde etkiler. Ayrıca ara öğünlerde sağlıklı olarak piyasaya sürülen paket gıdaların tüketilmesinde son derece sakıncalıdır" dedi.





"AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINI KORUMAK, YALNIZCA ESTEİK KAYGILAR İÇİN DEĞİL, GENEL SAĞLIK İÇİN DE GEREKLİDİR"

Diş hastalıklarının ciddi rahatsızlıklara yol açacağına değinen Dr. Sürmelioğlu, "Ağız ve diş sağlığı, genel sağlık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Sindirim ağızda başlar ve burada meydana gelen bir problem genel sağlık üzerinde olumsuz etki oluşturur. Örneğin diş eksikliğinde yeterli öğütme işlemi sağlanamaz ve sindirim sisteminde bozukluklar meydana gelebilir yada diş çürükleri ve diş eti hastalıklarındaki mevcut mikropların kan dolaşımına karışması ile kalp hastalıkları, inme ve damar tıkanıklığı riskini artırabileceğini, aynı zamanda mevcut enfeksiyon sebebiyle dahası bağışıklık sistemi zayıf bireylerde genel bir inflamatuar yanıtı tetikleyebileceği bilinmektedir. Bu sebeple, ağız ve diş sağlığını korumak, yalnızca estetik kaygılar için değil, genel sağlık için de gereklidir. Düzenli diş fırçalama, diş ipi kullanımı, dengeli beslenme ve düzenli diş hekimi kontrolleri, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarındandır. Bu bağlantıyı anlayarak bireylerin ağız sağlığına daha fazla özen göstermesi teşvik edilmelidir" ifadelerini kullandı.



"DİŞ FIRÇALAMA TEKNİKLERİNE DİKKAT"

Diş fırçalama alışkanlıklarının yanlış şekilde uygulandığına dikkat çeken Dr. Sürmelioğlu, "Bir diğer önemli unsur diş fırçalama alışkanlığıdır. Ne yazık ki toplumumuzda bu alışkanlık edinilemediği gibi, edinildiğinde de yanlış şekilde uygulanmaktadır. Yetişkinlerde orta sertlikte kıllara sahip kuru bir diş fırçasının üzerine bezelye büyüklüğünde diş macunu uygulanarak günde en az iki kez diş etinden dişe doğru süpürme şeklinde fırçalanması önerilmektedir. Fırçalamanın yetersiz kaldığı diş ara yüz bölgelerine diş ipi kullanımı her fırçalamada önerilmektedir. Dil temizleyiciler ile dil yüzeyinin yumuşak birikintilerden arındırılması için gönde en az bir kez kullanılması özellikle ağız kokusu için tavsiye edilmektedir. Ağız gargaraları ağız bakımındaki son uygulamalardır. Gargaraların içerikleri farklı olduğundan hekim önerileri üzerine kullanılmalıdır. Ancak genel olarak diş Fırçalamadan yarım saat sonra yapılması önerilebilir" şeklinde konuştu.



"DÜZENLİ BAKIM GENEL SAĞLIĞI ETKİLİYOR"

Diş sağlığının genel vücut sağlığı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu vurgulayan Sürmelioğlu, düzenli diş fırçalama, diş ipi kullanımı ve dengeli beslenmenin sağlıklı bir yaşamın temel taşları olduğunu belirtti. Ayrıca düzenli diş hekimi kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini ifade etti.