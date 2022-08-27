Basit bir diş deyip geçmeyin: Hayatınızı kökten değiştirebilir!

Ağız ve diş sağlığını genel fizyolojik ve psikolojik sağlıktan ayırmak mümkün değil. Kronikleşen diş ağrısı, şişen ve apse oluşumu gözlemlenen diş etleri, ağız kokusu, dişlerin renginde ve yapısında meydana gelen bozulmalar kişinin öz güven kaybı yaşamasına, sosyal yaşamdan soyutlanmasına ve ruh sağlığı üzerinde negatif etki oluşmasına neden olabilir.Bu nedenle psikolojik sağlığın da diş sağlığı üzerinde etkisi vardır.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI DERİN ETKİLERE SAHİP

Ağız ve diş sağlığının yalnızca beslenme ile ilişkili olmadığını belirten Diş Hekimi Deniz İnce: "Ağız ve diş sağlığımız iletişim sürecinde de davranışlarımızı şekillendiriyor. Sararmış, yapısal olarak çarpık dişler, çürümüş ya da eksik dişler, birçok farklı nedenle karşımıza çıkabilen ağız kokusu gibi durumlar sosyalleşmekten kaçınmaya yol açabiliyor. Ağız ve diş bakımının aksatılmasıyla yaşanabilecek durumlar kadar yapısal diş bozukluklarının da estetik kaygıları tetikleyebildiğini biliyoruz.

DİŞ AĞRISI DEYİP GEÇMEMEK LAZIM

Diş ağrısının ardında birçok farklı neden olabilir.Diş ağrısı hem ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorunların erken habercisi olabilir hem de kişinin yaşam kalitesini belirgin ölçüde düşürerek ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir.Her yaş grubunda görülebilen diş ağrısı "nasılsa geçer" diye düşünülen bir durumdur. Ancak diş ağrısı dikkate alınmalıdır, bunun temel nedeni ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorunların öncül belirtileri arasında yer alabilmesidir. Dişlerdeki çürükler, bakteriyel enfeksiyonlar, dişte kırık ya da çatlak oluşumu, diş eti enfeksiyonu veya kronikleşen diş sıkma sorunu nedeniyle diş ağrısı yaşanabilir. Nedeni doğrultusunda diş ağrısı yaşam kalitesini düşüren, kişinin günlük yaşam gerekliliklerini yerine getirmesine engel olabilen bir sorundur. Kendiliğinden geçmesinin beklenmesi doğru bir yaklaşım değildir. Ağrının şiddetlenmesi uyumayı imkânsız hale getirebilir, rutinleri bozabilir.