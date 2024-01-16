Basit bir diş fırçalama demeyin! Alzheimer’ın ilk belirtisi...

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya genelinde 55 milyondan fazla insan demans hastası bulunuyor. Bir kişinin hafıza, düşünme, problem çözme, dil ve davranış gibi bilişsel yetenekleri günlük olarak etkilendiği bu hastalıkta, şu anda bu durumun tedavisi yoktur.
Demansın, Alzheimer olarak bilinen en yaygın olanı da dahil olmak üzere yaklaşık 200 çeşidi vardır ve insanları esas olarak yaşamın sonraki dönemlerinde etkiliyor. Alzheimer Derneği'ne göre 65 yaşın üzerindeki insanların yaklaşık yüzde 40'ı bir tür hafıza kaybı yaşıyor.
Bununla birlikte, yaşa bağlı hafıza bozukluğu, insanlar yaşlandıkça doğal olarak meydana gelir ve çoğunluğun hafızası güçlü kalır. Bununla birlikte, demansın başlangıcını gösterebilecek bir dizi uyarı işaretine dikkat etmek önemlidir.
Hastalığı erken yakalamak bazen tedaviye mümkün olduğu kadar erken başlayarak dejenerasyonun yavaşlamasına yardımcı olabilir. Günlük hafızayla ilgili toplum tarafından özellikle bir işaret vurgulanmıştır.
Uzmanlar, herkesin bir cüzdanı veya anahtarlarını geçici olarak kaybedebileceğini belirtiyor. Ancak demansla yaşayan bir kişi eşyalarını uygunsuz yerlere koyabilir. Örneğin; dondurucudaki ütü veya şekerlikteki kol saati gibi garip noktalarda eşya bırakmak oluyor.
Demans belirtisi olabilecek diğer etken belirtiler arasında, zaman ve mekan konusunda yönünü kaybetme ve kendilerini yıllardır yaşadıkları sokakta kaybolmuş bulma yer alıyor. Demanslı bir kişi yemek hazırlamak ve giyinmek gibi tipik rutinleri ve görevleri nasıl yerine getireceğini unutabilir.
Demans uzmanı Dr. Richard Restak, normal olmasına rağmen "diş fırçalama gibi amaçlı ve çok pratik yapılan eylemleri gerçekleştirememenin" olduğunu söyledi.
Kas gücü ve tonu" "dört bozukluk"tan biri olan apraksiyi gösterebilir. Alzheimer hastalarında tespit ediyor. Şunu kaydetti: "Apraksisi olan bir kişi, bir diş fırçasını ve diş macununu tanıyabilir ve hatta isimlendirebilir, ancak diş macununu diş fırçasının üzerine sıkma eylemini (praksis) gerçekleştiremeyebilir.
Hafızanız hakkında endişeleniyorsanız veya demans hastası olabileceğinizi düşünüyorsanız, doktorunuzdan randevu almak iyi bir fikirdir. Veya bir başkasının belirtilerinden endişeleniyorsanız, onu randevu almaya teşvik edin ve belki de onunla gitmeyi önerin.