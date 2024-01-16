Basit bir diş fırçalama demeyin! Alzheimer’ın ilk belirtisi...

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya genelinde 55 milyondan fazla insan demans hastası bulunuyor. Bir kişinin hafıza, düşünme, problem çözme, dil ve davranış gibi bilişsel yetenekleri günlük olarak etkilendiği bu hastalıkta, şu anda bu durumun tedavisi yoktur.

Demansın, Alzheimer olarak bilinen en yaygın olanı da dahil olmak üzere yaklaşık 200 çeşidi vardır ve insanları esas olarak yaşamın sonraki dönemlerinde etkiliyor. Alzheimer Derneği'ne göre 65 yaşın üzerindeki insanların yaklaşık yüzde 40'ı bir tür hafıza kaybı yaşıyor.

Bununla birlikte, yaşa bağlı hafıza bozukluğu, insanlar yaşlandıkça doğal olarak meydana gelir ve çoğunluğun hafızası güçlü kalır. Bununla birlikte, demansın başlangıcını gösterebilecek bir dizi uyarı işaretine dikkat etmek önemlidir.