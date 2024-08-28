Basit bir sinek ısırığı demeyin! Yoğun bakım riski taşıyor…

Tetik'in ifadelerine göre, bu ısırıklar ilk başta basit gibi görünse de sonrasında ciddi ödemlere ve bacağı tutan bağ dokusu iltihaplarına neden olabilir. Bununla ilgili Uzmanı Dr. Ünal Tetik,"Böcekler zaman içinde değişim gösterdiğinden sahip oldukları enzimler ve toksinler farklılaşmaktadır ve insanlar üzerinde farklı etkilere yol açabilmektedir." dedi. Ayrıca uzman isim ısırığın olduğu bölgede kızarıklık artışı görülürse mutlaka bir hekime danışılması gerektiğinin altını çizdi.

DEZENFEKTE EDİLMELİ

Böcek ısırıkları sonrası ısırılan bölgenin iyi bir şekilde temizlenmesi gerektiğini belirten Tetik, "Çünkü derimiz bizi enfeksiyonlara karşı koruyan bir tabakadır, bu tabaka bozulduğu zaman içine pek çok yerden mikrop girerek, bu bölgede ciddi enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Bunlardan en önemlilerinden biri de yaz aylarında karşılaştığımız böcek ısırmalarıdır" diye konuştu. Doku bütünlüğü bozulduğunda vücudun enfeksiyona açık hale gelindiğini aktaran Dr. Ünal Tetik, "O bölgenin mutlaka kolonya veya elinizde varsa antiseptik bir solüsyonla temizlenmesi gerekir" dedi.

YILAN VE AKREP SOKMALARINA DİKKAT

Yaz aylarında çok sıcaklarla birlikte yılan sokması ve zehirlenmeleri vakaları ile de karşılaştıklarını dile getiren Dr. Tetik, "Eskişehir'de eskiye oranla daha çok miktarda akrep sokmaları ile de karşılaşabilmekteyiz. Yılan ya da akrep sokması durumunda hiç beklemeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.