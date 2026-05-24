Bayramda kavurma yaparken bu detayı atlamayın! Uzmanlar özellikle uyardı

Kurban Bayramı’nda sofraların vazgeçilmezi olan kavurma hazırlanırken yapılan bazı hatalar sindirim problemlerine yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle yeni kesilen etin hemen tüketilmemesi ve pişirme sırasında ekstra yağ kullanımından kaçınılması gerektiği konusunda uyarıyor.

İHA
GiriÅŸ Tarihi: 24.05.2026 14:06
Diyetisyen Mücahit Gökalp, Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmeye ilişkin vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyetisyeni Mücahit Gökalp, yeni kesilen etlerin hemen tüketilmemesi gerektiğini belirterek, "Yeni kesilmiş hayvan etleri Rigor Mortis dediğimiz ölüm sertliği durumundadır. Bu dönemde etin pişmesi zor olur ve şişkinlik, hazımsızlık gibi sindirim problemlerine yol açabilir. Etin 24 saat dinlendirilerek tüketilmesi daha uygundur" dedi.


Kavurma hazırlanırken ekstra yağ kullanımından kaçınılması gerektiğini ifade eden Gökalp, özellikle kalp-damar ve hipertansiyon hastalarının bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirterek haşlama, buğulama, fırınlama ve ızgara gibi pişirme yöntemlerinin tercih edilmesini önerdi. Mangalda etin doğrudan ateşle temas etmemesi ve kömürleşmemesi gerektiğini belirten Gökalp, etin yanında sebze ve salata tüketilmesinin sindirimi kolaylaştıracağını söyledi.


Tatlı tüketimine de değinen Gökalp, şerbetli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlıların tercih edilmesini önererek, su tüketimi ve hafif yürüyüşlerin de sindirim açısından faydalı olduğunu kaydetti.

