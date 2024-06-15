Bayramda sağlığınıza sağlık katın! Etin yanında bunu tüketin, demir depolarınızı fulleyin...





"ÖZELLİKLE ET VE TATLI TÜKETİMİNDE ÖLÇÜLÜ OLMAZSAK, BAYRAM TATİLİ BİZE HASTANEDE GEÇİRİLEN BİR ZAMAN OLARAK DÖNEBİLİR"

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. H. Levent Doğanay, bayram seyahatleri sırasında yol üzerinde uğranacak restoranlarda hijyene dikkat edilmesi ve kurban bayramı sürecinde şeker, kolesterol gibi rahatsızlıkları olan vatandaşların yemeklerini ölçülü yemesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Doğanay, "Bayram tatilinde kurban etini tüketirken, tatlıları yerken ölçülü olmamız gerekiyor. Sıcak havalarda susuz kalmamamız, sıvı desteğini de sürekli almamız gerekiyor. Eğer ölçüsüz yemek yersek, mide hazım problemlerinin çok arttığını görebiliyoruz. Hatta hali hazırda mide problemi yaşayan insanlarda daha ağır mide problemleri olduğunu, mide kanamalarına kadar problemlerin yaşandığını görebiliyoruz. Bu yüzden mutlaka ölçülü olmamız gerekiyor."

"Önümüzde uzun bir tatil dönemi var, herkes memleketlerine yolculuğa çıkacak. Bu seyahatler sırasında toplum olarak yol üstü lezzet duraklarına uğramayı çok severiz. Ancak çok kalabalık yerlerde gıda hijyenine çok dikkat etmek gerekiyor. İnsanlar seyahat sırasında yoğun olarak restoranlarda durdukları zaman hijyene dikkat edilmezse besin zehirlenmeleriyle karşılaşılabiliyor. Bu şekilde bayram tatilinin hasta olarak geçirildiğini görebiliyoruz. Mutlaka gıda hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. Çok aşırı yoğun gıda tüketimi uygun değil."