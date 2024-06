Bayramda sağlığınıza sağlık katın! Etin yanında bunu tüketin, demir depolarınızı fulleyin...

"Etin çok iyi pişmiş olması gerekiyor ki besin zehirlenmelerine yol açmasın. Etle beraber sebze ve salata tüketimini öneriyoruz. Çünkü etin içerisinde olmayan E ve C vitaminlerini sebze ve salatadan alabiliriz. C vitamini demirin emilimini artırdığı için et ve salata ya da meyveli salatalar, bizim için sağlıklı ve kaliteli bir öğün oluşturur. Pişirme teknikleri de bizim için önemli. Etin ızgara haşlama, buğulama, fırın ya da mangal gibi pişirme yöntemleri ile tüketilmesini isteriz."