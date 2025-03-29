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Bayramlaşmak ruh sağlığına iyi geliyor

Bayramlar, birlik ve beraberliği, aile bağlarını, kültürel mirası ve toplumsal dayanışmayı pekiştiren özel günler. Psikolog Neslihan Turan, bayramın ruhumuza iyi gelen, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:31
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BAYRAMLAŞMAK RUH SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR

Turan, "Günümüzün yoğun temposunda bayramlar, sevdiklerimizle bir araya gelmek için en güzel bahanedir. Ancak bayramlar sadece gelenekleri yaşatmak için değil, ruh sağlığımız açısından da büyük bir önem taşır. Çünkü sosyal bağlarımız ne kadar güçlüyse, stresle başa çıkma becerimiz de o kadar gelişir" dedi.


Turan, bayramların bireysel ve toplumsal huzura katkı sağladığını belirterek, psikolojik faydalarını şöyle sıraladı:

  • "Aidiyet duygusunu güçlendirir: Sevdiklerimizle bir araya gelerek kendimizi daha mutlu ve güvende hissederiz.
  • Psikolojik dayanıklılığı artırır: Temas ettiğimiz her insanla ilişkilerimizi kuvvetlendirerek ruhsal dayanıklılığımızı artırabiliriz.
  • Mutluluk hormonlarını destekler: Yardımlaşma kültürü sayesinde iç huzurumuzu besler, mutluluk hormonlarımızın salgılanmasını artırırız.

Turan, bayram ruhunu canlı tutmak için şu önerilerde bulundu:


"BİR BÜYÜĞÜNÜZÜN ELİNİ ÖPÜN VE HALİNİ HATIRINI SORUN
Bir çocuğa şeker ya da küçük bir hediye vererek bayram sevincine ortak olun.
Uzaktaki sevdiklerinizi arayın veya mesaj atarak bayram coşkusunu paylaşın.
Günlük hayatın içinde bile olsa, bir esnafa ya da komşunuzun bayramını tebrik ederek sıcak bir selam verin".