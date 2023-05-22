Bazı insanlar neden sivrisinekleri mıknatıs gibi çekiyor? Duyunca şok olacaksınız...

Sinir bozucu bu böcekler için daha çekici olan insanlar, sürekli olarak cilt mikropları tarafından üretilen daha fazla karboksilik asit yayarlar. Ayrıca, çarpıcı biçimde farklı bir kokuya sahip olan bir gönüllü sürekli olarak çok az sivrisinek çekmiştir. Bu kişide, yağlar, otlar ve baharatlarda bulunan bir bitki bileşiğini tanımlayan okaliptol miktarının üç katı olduğu gözlendi.