Bazı insanlar neden sivrisinekleri mıknatıs gibi çekiyor? Duyunca şok olacaksınız...

Bilim insanları yakın zamanda yapılan bir çalışmayla birlikte neden bazı insanlar sivrisineklerden etkilenmez iken bazılarının büyük ölçüde ısırıklardan rahatsız olduğu keşfedildi.
Current Biology dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, koltuk altı kokusu sizi bir sivrisinek mıknatısına dönüştürebilir. Ve aslında vücut kokuları sivrisinekleri 100 metre öteden çekiyor olabilir. Küçük böcekler vücut kokusuna çekilir ve bunu 50 metre öteden alabilirler.
Yeni araştırma, Zambiya'da buz pateni pisti büyüklüğünde bir açık hava ortamında serbest bırakılan Afrika sıtma sivrisinekleri Anopheles gambiae'ye dayanıyordu.
Çalışmanın ilk yazarı Dr. Diego Giraldo, "Bu, dünyadaki herhangi bir sivrisinek için koku alma tercihini değerlendiren en büyük sistem. Ve sivrisinekler için çok yoğun bir duyusal ortam." dedi.
Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırma ekibi, insan derisini taklit ederek 35ºC'ye ısıtılmış eşit aralıklarla yerleştirilmiş pedlere ne sıklıkla konduklarını gözlemlemek için her gece 200 aç sivrisineği bıraktı. Vücut kokusu, sivrisinekler için bilinen bir işaret olan karbondioksitten daha çekici bir yem oldu. Bununla birlikte, daha ileri testler, 200 ısırgan da aslında seçici olduğunu gösterdi.
Çevredeki tek kişilik çadırlarda uyuyan altı gönüllünün vücut kokuları, peş peşe altı gece boyunca pedlere aktarıldı.Bu yaklaşım, araştırmacıların sivrisineklerin tercihlerini kaydetmelerini ve vücut kokusunun havadaki bileşenlerini karşılaştırmak için çadırlardan gece hava örnekleri toplamalarını sağladı.
Kıdemli yazar Dr. Conor McMeniman şunları söyledi: "Bu sivrisinekler tipik olarak gece yarısından önceki ve sonraki saatlerde insanları avlarlar." "İnsanlardan yayılan koku izlerini ve konvektif akımları takip ediyorlar ve tipik olarak evlere girip akşam 22.00 ile 02.00 arasında ısırıyorlar.
"Sivrisinek koku alma tercihlerini, aktivitenin en yoğun olduğu dönemde, dışarıda ve aktif olduklarında değerlendirmek ve aynı zaman aralığında uyuyan insanlardan gelen kokuyu değerlendirmek istedik."
Araştırmacılar, farklı oranlarda olsa da, tüm insanlar tarafından yayılan 40 kimyasal maddeyi belirlemeyi başardılar.
Ortak baş yazar Dr. Stephanie Rankin-Turner şunları söyledi: "Deri salgılarının, mikrobiyal metabolitlerin veya nefes emisyonlarının tam olarak hangi yönünün bunu gerçekten tetiklediğini henüz tam olarak bilmiyoruz, ancak bunu gelecek yıllarda çözebileceğimizi umuyoruz."
Sinir bozucu bu böcekler için daha çekici olan insanlar, sürekli olarak cilt mikropları tarafından üretilen daha fazla karboksilik asit yayarlar. Ayrıca, çarpıcı biçimde farklı bir kokuya sahip olan bir gönüllü sürekli olarak çok az sivrisinek çekmiştir. Bu kişide, yağlar, otlar ve baharatlarda bulunan bir bitki bileşiğini tanımlayan okaliptol miktarının üç katı olduğu gözlendi.
Bu maddenin yüksek seviyeleri diyetle ilgili olabilir, ancak araştırma ekibi kesin bir sonuca varamadı. Araştırmacılar, sivrisineklerin devasa arenada potansiyel kişilerin ne kadar etkili bir şekilde bulup seçebildiğine şaşırdılar. Bu çalışmanın daha etkili kovucu ve tuzakların geliştirilmesine yol açacağını umuyorlar.