Bebeğinizi hastalıklardan korumanın yolu! Özellikle ilk 6 ay...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Demir, "Emzirme, bebeklerin sağlıklı gelişimi için en doğal ve etkili beslenme yöntemidir. Anne sütü, bebeklerin ilk altı ay boyunca ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini içerdiği gibi, bağışıklık sistemlerini güçlendiren antikorlar ve enzimler de barındırır. Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin ilk altı ay yalnızca anne sütüyle beslenmesini ve ardından ek gıdalarla birlikte en az iki yıl süreyle emzirilmeye devam edilmesini tavsiye etmektedir" dedi.



"EMZİRMENİN SAYISIZ SAĞLIK FAYDASI VARDIR"

Emzirmenin faydalarını anlatan Dr. Demir, "Emzirmenin sayısız sağlık faydası vardır. Anne sütü, bebekleri hastalıklara karşı korurken, aynı zamanda beslenme bozuklukları riskini de azaltır. Araştırmalar, emzirilen bebeklerin emzirmeyenlere kıyasla daha az enfeksiyon ve hastalık geçirdiğini ortaya koymaktadır. Özellikle ishal, zatürre ve kulak enfeksiyonları gibi yaygın hastalıkların riski, emzirme sayesinde önemli ölçüde azalır. Emzirme, yalnızca bebekler için değil, anneler için de pek çok fayda sağlar. Düzenli emzirme, annelerin doğum sonrası kilo vermelerine yardımcı olurken, meme ve over kanseri risklerini de azaltmaktadır. Ayrıca, emzirme süreci annelerin ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler yapar. Emzirme sırasında salgılanan hormonlar, annelerin stres seviyelerini düşürür ve kendilerini daha mutlu hissetmelerini sağlar. Ancak, emzirme süreci bazı anneler için zorluklarla dolu olabilir. Doğum sonrası hormonsal değişiklikler, yorgunluk ve emzirme konusunda yetersiz bilgi gibi etmenler, annelerin bu dönemde zorlanmasına neden olabilir." ifadelerini kullandı.



Dr. Demir, "Sağlıklı nesiller yetiştirmek için en iyi başlangıç, emzirme ile yapılır. Birlikte, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek adına emzirmenin önemini vurgulayalım ve birbirimize destek olalım. Unutmayalım ki emzirme, sadece bir beslenme şekli değil; aynı zamanda sevgi, bağlılık ve güven duygularının pekiştiği özel bir süreçtir" diye konuştu.