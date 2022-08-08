Bebekler gibi uyutan o yöntem! Yatmadan bir saat önce bu çayı içerseniz…

Daha iyi bir uyku için doğal çözümler, hem uyku kalitesini iyileştirmek hem de yapılabilecek pratik eylemleri hayata geçirmek, en iyi gece uykusuna erişminizi sağlar. Böylece günlük hayatta hem daha sağlıklı hem de daha dinç hissedebilirsiniz. İşte o yöntemler…
SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BOL IŞIK ALIN
Uyku vücudun, kendine özgü biyolojik saatine, kendi ritmine bağlıdır. Vücudun doğal uyanıklık ve uyku ritmi, karmaşık bir şekilde ışıkla ilişkilidir. Bunun nedeni; yapay ışıkların ortaya çıkmasından önce insan vücudunun gece ve gündüzü belirlemek için doğal ışık kaynaklarına bağlı olmasıdır.
Yapay ışık, vücudun doğuştan gelen ritmine ve uyku/uyanma döngüsüne meydan okuyabilir. Bu nedenle doğal ışığa günün ilk saatlerinden itibaren maruz kalmak, uyku döngünüzü de iyileştirebilir.
2014 yılında bir araştırma, daha fazla doğal ışık alan kişilerin, daha uzun ve daha iyi uyku başta olmak üzere sağlık durumlarının da daha iyi olduğunu deneyimledi.
Güne sabah yürüyüşüyle başlamak, gün boyunca mümkün olduğunca fazla doğal ışık almanızı sağlar. Eğer bu saatlerde yürüyüş yapabilme imkanınız yoksa, sabah kahvenizi veya çayınızı balkonunuzda içmeyi deneyebilirsiniz. Özellikle akşamları yatma saatine yakın zamanlarda yapay ışığı en aza indirmek de en doğal seçenekler arasındadır.
SAĞLIKLI BİR UYKU HİJYENİ
Uyku hijyeni, dinlendirici bir uykuyu desteklemek için yatak odanızı ve gece rutininizi düzene sokmakla ilişkilidir. Bu durum, yatak odanızdaki dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmeyi, yatma saatine yakın yapay ışığı en aza indirmeyi ve akşamları bedeninizi ve zihninizi uykuya hazırlamaya yardımcı olan nazik, rahatlatıcı alışkanlıklar edinmeyi sağlar.
Sleep Foundation'a göre; akşamları ışık miktarını azaltmak, elektronik cihazları kapatmak ve yatmadan bir saat öncesinde kendinizi hazırlamak, uyku kalitesini artırıyor. Üstelik karanlık ve serin bir ordada rahat bir yatakta uyumak, daha iyi bir uykuyu destekler.
Üstelik kafein alımını kısıtlamak, bazı insanlar için uyku sürecini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bazı insanlar gün ortası uykularından kaçınmaktan, gece seslerini azaltmaktan ve her gün düzenli bir uyanma/uyku programına uymaya çalışmaktan da yararlanabilir.
YATAK ODANIZI BİR UYKU CENNETİ YAPIN
Yatak odanızı, ışığı engelleyen perdeler, iyi havalandırmış bir ortamla uyku için en uygun ortama dönüştürün. Yatmadan önce akıllı telefonunuzu veya televizyonu kapatmayı unutmayın.
DOĞAL OTLARI DENEYİN
Birçok bitki geleneksel olarak iyi bir uykuyu teşvik etmek için kullanılır. Çarkıfelek, geleneksel olarak daha iyi ruh halini ve daha iyi uykuyu desteklemek için kullanılan bir bitkidir ve bazı güncel araştırmalar bu kullanımı desteklemektedir; bununla birlikte, şifalı bitkiler ve botanik tıp üzerine yapılan birçok çalışmada olduğu gibi, bilgi eksiktir ve sonuçlar daha fazla araştırmayı gerektirmektedir. Nane gibi diğer otlar, özellikle yaşlandıkça bilişsel sağlığı ve uykuyu destekleme yeteneğini göstermiştir.
Tabii ki, bitkileri rutininize düzenli olarak dahil etmeyi planlıyorsanız, sağlık uzmanınıza başvurabilirsiniz. Çoğu şifalı bitki oldukça yumuşak olsa da, özellikle yüksek dozlarda aldığınızda ilaçlarla etkileşime girebilir veya yan etkileri olabilir.