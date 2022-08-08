Bebekler gibi uyutan o yöntem! Yatmadan bir saat önce bu çayı içerseniz…

Daha iyi bir uyku için doğal çözümler, hem uyku kalitesini iyileştirmek hem de yapılabilecek pratik eylemleri hayata geçirmek, en iyi gece uykusuna erişminizi sağlar. Böylece günlük hayatta hem daha sağlıklı hem de daha dinç hissedebilirsiniz. İşte o yöntemler…

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BOL IŞIK ALIN

Uyku vücudun, kendine özgü biyolojik saatine, kendi ritmine bağlıdır. Vücudun doğal uyanıklık ve uyku ritmi, karmaşık bir şekilde ışıkla ilişkilidir. Bunun nedeni; yapay ışıkların ortaya çıkmasından önce insan vücudunun gece ve gündüzü belirlemek için doğal ışık kaynaklarına bağlı olmasıdır.

Yapay ışık, vücudun doğuştan gelen ritmine ve uyku/uyanma döngüsüne meydan okuyabilir. Bu nedenle doğal ışığa günün ilk saatlerinden itibaren maruz kalmak, uyku döngünüzü de iyileştirebilir.

2014 yılında bir araştırma, daha fazla doğal ışık alan kişilerin, daha uzun ve daha iyi uyku başta olmak üzere sağlık durumlarının da daha iyi olduğunu deneyimledi.

Güne sabah yürüyüşüyle başlamak, gün boyunca mümkün olduğunca fazla doğal ışık almanızı sağlar. Eğer bu saatlerde yürüyüş yapabilme imkanınız yoksa, sabah kahvenizi veya çayınızı balkonunuzda içmeyi deneyebilirsiniz. Özellikle akşamları yatma saatine yakın zamanlarda yapay ışığı en aza indirmek de en doğal seçenekler arasındadır.