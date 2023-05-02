Bebeklerde alerjı testı nasıl yapılır? çocuklarda ve bebeklerde alerjı testı kandan yapılır mı, derıden nasıl yapılır?

Bebeklerde alerji testi nasıl yapılır iki kategoride değerlendirilebilir. Çocuklarda ve bebeklerde acı hissedilmemesi çok önemlidir. Korkmamaları gerekir. Bebeklerde kandan alerji testi nasıl yapılır için bir şeyler elde edersek korkunun önüne geçebilme şansımız olur. Aynı şekilde Bebek alerji testi ne kadar sürer de bu noktaya dahil edilmelidir. Uzun sürmesi durumunda işler istenildiği gibi gitmeyebilir. Çocuklar yönünden doğru adımların atılması, Çocuğa alerji testi kaç yaşında Yapılır kısmında paylaşılacaklardan elde edilebilecektir.

Bebeklerde Alerji Testi Nasıl Yapılır?

Bebeklerden yetişkinlere kadar her yaşta kişinin alerjisi ortaya çıkabilir. Alerji çok çeşitli bir yapıdadır. Neye alerjinizin olduğunu bilmezseniz muhtemelen sağlık sorunları yaşayacaksınızdır. Bazen bu sağlık sorunları direkt olarak ciltte belirir. Bazen ise farklı bir biçimde karşımıza çıkar. Bu gibi durumların önüne geçmek için sağlık alanı bizlere imkân sunmaktadır. Alerji testi sayesinde neye alerjimizin olduğunu öğrenebiliriz. Alerjilerimizin ne olduğunu öğrenmek için iki farklı test vardır. Biri kan ile yapılan testtir. Diğer test ise deri üzerinden yapılan testtir. Bu durum bebeklerde ve çocuklarda da bu şekildedir.

Bebeklerde Alerji Testi Kandan Yapılır Mı?

Bebeklerde alerji testinin kandan yapılabileceğini vurgulayabiliriz. Hatta kandan yapılan testler bebeklerde daha kaliteli sonuçların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu nedenle bebeklerde alerji testi kandan yapılabilir diyebiliriz. Kan ile alerji testinde uzmanlar parmak ucundan değil de damardan kan alımını önermektedir. Bu önerinin nedeni olarak da daha doğru sonuçları elde etmektir diyebiliriz.

Çocuklarda Alerji Testi Kandan Yapılır Mı?

Çocuklarda da bebeklerdeki gibi kandan alerji testi yapılabilmektedir. Yine bebeklerde olduğu gibi çocuklarda da kandan test yapılması önerilmektedir. Bu teste spesifik IgE adı verilmektedir. Genelde bebekler de ve çocuklarda bu alerji testi önerilmektedir. Çocuklara bu test yapılacak ise kanın damarlardan alınması ifade edilmektedir.

Çocuklarda Alerji Testi Deriden Nasıl yapılır?

Çocuklarda yapılan diğer bir alerji testi de ciltten, deriden yapılan testtir. Deriden yapılan alerji testi de kan testi gibi oldukça kolaydır. Çocuklarda genelde sırt ya da kolda alerji testi uygulanmaktadır. İki bölgeden birine alerjenler damlatılır. Damlatılan alerjenlerin sürülen bölgeye yayılması sağlanır. Daha sonra bir müddet beklenmelidir. Bu süre ise yaklaşık 15 ve 20 dakikadır. Daha sonra doktor çıkan sonucu değerlendirecektir ve çocuğunuzun neye alerjisi olduğu ortaya çıkacaktır.

Bebeklerde Alerji Testi Deriden Nasıl yapılır?

Çocuklarda deriden yapılan alerji testlerinin aynısı bebeklerde de yapılmaktadır. Dolayısıyla aynı aşamalar söz konusudur. Bu aşamalar:

Kol ya da sırt bölgesine alerjenler dökülür.

Alerjenler dökülen bölgeye yayılması sağlanır.

Yaklaşık 15 – 20 dakika beklenir.

Bu süre sonucunda da sonuçlar çıkar ve doktor değerlendirir.

Çocuğa Alerji Testi Kaç Yaşında Yapılır?

Çocuklarda ya da bebeklerde alerji testinin yapılması mümkündür. Testin yapılması için belirli bir yaş yoktur. Doğumdan itibaren alerji testinin yapılabileceği ifade edilmektedir. Sadece 3 yaşından sonra alerji için yapılan kan testinin daha doğru sonuçlar ortaya çıkaracağı vurgulanmaktadır.