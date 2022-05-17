Bebeklerde kusma o rahatsızlığın habercisi olabilir

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Bulut, ''İnek sütü proteini alerjisi (İSPA), 3 yaşından küçük bebek ve çocuklarda en sık görülen besin alerjilerindendir. Erken çocukluk döneminde her 100 çocuktan 7'sinde görülebilmektedir.'' ifadelerini kullandı.

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ortaya çıkan inek sütü alerjisinin birçok faktöre bağlı olarak gelişebildiğini aktaran Bulut, "İnek sütü alerjisi, süt ya da sütten yapılmış gıdaların tüketildiği durumlarda bağışıklık sisteminin normal olmayan bir cevap vermesiyle kendini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Bulut, klinik olarak, ani, hayatı tehdit edici reaksiyonlardan, kronik uzun sürede gelişen durumlara kadar ciddi belirtileri olabilen, hastanın ve ailesinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen alerjiye ilişkin, şunları kaydetti:

''İnek sütü proteini alerjisi (İSPA), 3 yaşından küçük bebek ve çocuklarda en sık görülen besin alerjilerindendir. Erken çocukluk döneminde her 100 çocuktan 7'sinde görülebilmektedir. Çocuklarda en sık görülen besin alerjisi tipi olan inek sütü alerjisi, bağışıklık sisteminin sütün içerisinde yer alan bir veya birden fazla proteine aşırı tepki vermesi sonucu oluşur. Bebeklerde, hayatın ilk aylarında belirtiler gösteren bu alerji türü, inek sütü içeren formül mamalarla beslenmeyi takiben günler veya haftalar içinde görülebilir. Alerji kendini şu belirtilerle gösterebilir; yüzde 50-60 oranda ürtiker, kontakt dermatit veya atopik dermatit, kanlı veya sümüksü kaka, karında aşırı gaz ve şişlik, kaşık reddi ve sık sık kusmalar, bulantı, kolik, yutma güçlüğü, ishal, kabızlık, büyüme geriliği, sık hışıltı, öksürük atakları, burun mukozasının solukluğu ve burun-geniz akıntısı, burun tıkanıklığı şeklinde olabilir."