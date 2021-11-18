Bedeninizi koruyan mikrobiyotaya dikkat! Bu beslenme sisteminizi bozuyor

Pre-pro-post biyotiklerin sağlıklı bir sindirim sistemi ve bağışıklığın güçlendirilmesi için büyük bir işlevi olduğunu belirten Diyetisyen Gözde Karaca Kayan, vücut sağlığının biyotiklerin oluşturduğu üçgen üzerine kurulu olduğuna dikkat çekti. Gözde Karaca Kayan, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bağırsağımızda bulunan yararlı mikroorganizmaların besin kaynağı prebiyotikler, sindirim sistemini düzenleyerek, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor. Vücudumuzla dostluk kuran mikro canlılar olan probiyotikler ise sindirim sistemindeki kötü bakterilere karşı savaş açarak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini destekliyor. Üstelik kilo kontrolü sağlamada da oldukça etkililer. Postbiyotikler ise bir adım daha öne geçip probiyotiklerin etkilerinin devamlılığını sağlayarak sağlıklı bir sindirim sistemi için son noktayı koyuyor. Araştırmalar, diyabetten kansere kadar çok sayıda sağlık sorununda yetersiz pre-pro-post biyotiklerin etkisi olduğunu gösteriyor."