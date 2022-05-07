Bel fıtığını ameliyatsız yenmenizi sağlıyor! Başarı oranı %90

Bel fıtığının yaş, cinsiyet ayırt etmeden hemen hemen herkeste görülebileceğini belirten Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Op. Dr. Çağrı Çırağıloğlu, fıtık tedavisinde ameliyatsız yöntemlere dikkat çekti. Çok ağır bir durum olmadığı takdirde ‘fıtık içi ozon tedavisi’ yapılabileceğine değinen Op. Dr. Çırağıloğlu, “Ameliyat ve ağrıdan korkan hastalar, bu yöntemle tedavi olarak yara bere içinde kalmadan yüzde 90 olumlu sonuç alabilir” dedi.

DHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 07.05.2022 13:09

Belde bulunan disk etrafındaki kıkırdakların zamanla deforme olarak bombeleşmesiyle bel fıtığına neden olduğunu belirten Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Op. Dr. Çağrı Çırağıloğlu, bacakta güçsüzlüğe ve ciddi ağrılara neden olduğunu söyledi. Genellikle ani hareket, fazla ağır kaldırma ve yıllarca sık sık tekrarlayan hareketleri yapmanın fıtığa neden olduğunu vurgulayan Op. Dr. Çırağıloğlu, çok fazla kilolu ya da çok zayıf insanlarda bu durumun görülebileceğini belirtti. Tedavi yöntemlerine yönelik bilgi veren Op. Dr. Çağrı Çırağıloğlu, "İstirahat, ilaç tedavisi, fizik tedavi teknikleri ya da ilerleyen bacak veya kolda güçsüzlük olan vakalarda ameliyat son noktadır. Eğer bacakta ya da kolda aşırı güçsüzlük yoksa 'fıtık içi ozon tedavisi' uygulanabilir" açıklamasını yaptı.

TEDAVİ SÜRECİ NASIL OLUYOR? Fıtık içi ozon tedavisinin dünyada 2000'lerden beri kullanıldığına dikkat çeken Op. Dr. Çağrı Çırağıloğlu, "Boyun ve bel bölgesine uyguluyoruz. Bu yöntemi 2014'ten beri uyguluyorum. Ayrıca bu tedavi yöntemi Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanmış durumda. Fıtıklaşan diskin içine iğneyle ozon gazı enjekte diyoruz. O gaz, diskin içinde bulunan jöle kıvamındaki yapıyı katılaştırarak küçültüyor. Böylece fıtığa çözüm sağlanıyor" dedi. "NARKOZSUZ ŞEKİLDE BİR GÜNDE TABURCU OLUYORLAR" Genellikle çok ağrısı olan ama ameliyattan korkan hastalara bu yöntemi uyguladıklarını ifade eden Op. Dr. Çırağıloğlu, "Bacak ve kolda hafif güçsüzlük olup çok fazla ağrısı olan hastalarda bu yöntem birebir. Ayrıca bunun avantajlarından biri de hastaya narkoz verilmemesidir. Ayrıca hastanede yatış gerektirecek bir durum da yok. Yarım saat süren tedavinin ardından birkaç saat istirahatle evlerine gidebiliyorlar. Yara iyileşmesi, dikiş atma derdi de olmuyor. Hasta günlük hayata hızlı şekilde dönüyor ve işlemin ilk anından itibaren ağrılarda büyük rahatlama oluyor" diye konuştu.