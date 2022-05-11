Belirti vermeden ortaya çıkabilen hastalık: Böbrek kanseri!

Ürolojik kanserler arasında en yaygın üçüncü sırada yer alan böbrek kanseri, özellikle erkeklerde daha sık gözüküyor. Belirti vermeyebilen bu sinsi hastalıka erken teşhis ise büyük önem taşıyor. Uzmanlar ise böbrek kanserinin neden olabileceği ve gözden kaçabilen belirtiler hakkında uyarılarda bulunuyor.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 11.05.2022 10:44

Tam olarak börek kanserinin sebebinin bilinmediğini ifade eden Üroloji Uzmanı Dr. Ahmet Şahan, ancak yaşla birlikte görülme sıklığının arttığını söyledi. Erkeklerde daha sık görüldüğünün altını çizen Şahan, "Hipertansiyonun veya antihipertansif ilaçların böbrek kanseri ile ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Ayrıca sigara kullanımı da bir risk faktörüdür. Ailesel ve genetik geçişli bazı durumlarda böbrek kanseri daha erken yaşlarda ve birden çok odakta görülebilmektedir.

BELİRTİ VERMEYEBİLİYOR Hastaların büyük bir bölümünde yani yaklaşık yüzde 70'inde herhangi bir belirti vermeden, başka sebeplerle yapılan görüntülemeler sonucu teşhis konulmaktadır. Bu hastaların çoğunluğu böbreğe sınırlı olan ve cerrahi ile tam olarak tedavi edilebilen grubu oluşturmaktadır. İdrarda kan görülmesi, karında ele gelen sertlik ve yan ağrısı böbrek kanserinin klasik belirtileridir. Günümüzde bu belirtiler hastaların küçük bir bölümünde yaklaşık yüzde 15'inde bu hastalık gözlemlenmektedir. İleri evre hastalık, kemik ağrısı, öksürük, kilo kaybı gibi şikayetlere sebep olmaktadır. Böbrek kanserinde ilaç ve ışın tedavisine istenen cevap alınamamaktadır. Tedavinin temeli, kanserli dokunun cerrahi olarak çıkarılmasıdır" dedi.