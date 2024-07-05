Beslenme uzmanı bunamayı önleyen 'süper gıda'yı açıkladı! Her gün bir avuç %17...

Beslenme uzmanı Dr. Federica Amati, vitamin ve minerallerle dolu olan ‘süper gıda’yı açıkladı. Bu meyvenin günlük ve düzenli tüketimi sonrasında demans ve iltihaplanmaya karşı koruma sağladığını belirten Amati, bu meyvenin adeta doğal bir ilaç olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 05.07.2024 14:08 PAYLAŞ ABONE OL

Sağlıklı bir yaşamın yolu temiz beslenme ve iyi bir psikolojiden geçiyor. Gün içinde neler tükettiğiniz vücudunuzun ve organlarınızın gidişatını belirliyor. Beslenme Uzmanı Dr. Federica Amati'nin önerdiği bu meyve ise hem kalp sağlığına hem menopoz ile mücadeleye hem de demans ve iltihaplanmaya karşı kalkan oluyor.



GÜNDE BİR AVUÇ İLAÇ GİBİ ETKİLİ Dr. Amati'ye göre yaban mersini her gün bir avuç tüketmemiz gereken bir meyve. Günlük diyetimize eklememizin sağlığımız üzerinde oldukça olumlu etkileri olduğunu belirten Amati, "Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsaklar için süper gıda. Yüksek antioksidan kaynağı olduğu için sinir sistemimiz için gerçek bir koruyucu" dedi.

