Beslenme uzmanından uyarı: "Sahurda bu besinleri tüketmek daha çok susamanıza neden olur!"

"SAHUR YAPMADAN ORUÇ TUTULMAMALI" Sahur yapmadan oruç tutmanın doğru olmadığını dile getiren Uzm. Dyt. Usta, şunları söyledi: "Bireylerin akıllarına takılan bir diğer soru sahur yapmadan oruç tutabilir miyim olmaktadır. Ramazan ayında unutulmaması gereken noktalardan biri, besin alımının ve hareketin azalması sonucu metabolizmanın yavaşlamasıdır. Bu yüzden sahur yapmayı önermekteyiz. Sahurda yediklerinizin içeriği ve miktarı elbette ki kişiden kişiye değişkenlik gösterse de, kaliteli protein ve lif kaynaklarını tüketmek, su tüketmek orucunuzu daha rahat bir şekilde geçirmenize destek olur."





"SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ"

Uzm. Dyt. Usta, son olarak Ramazan'da dikkat edilmesi gereken beslenme davranışlarını ise şu şekilde sıraladı: "İftar ve sahur arasında en az 10-12 bardak su tüketin. Kahve, çay gibi kafein içeren içeceklerin fazla tüketiminin idrar atımını kolaylaştırdığı, bu sebeple içilen su miktarının arttırılması gerektiği unutulmamalıdır. Uzun süren açlık sonrası hazımsızlık sorunu yaşamamak için iftar ve sahurda sebze tüketmeye çalışın. Yüksek yağ ve şeker içeren besinlerden, kızartılmış ve işlenmiş besinlerden uzak durun. Yemeklerinizi iyi çiğneyin ve yavaş yiyin. Sebzeler, meyveler, tam tahıllı ürünler gibi liften zengin karbonhidratları, yumurta, et, tavuk, balık gibi proteinleri ve zeytin, zeytinyağı, sert kabuklu meyveler (kuruyemişleri) gibi yağ kaynaklarını tüketin. Tatlı tüketiminizi sınırlandırın, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edin. Kızartma metodu yerine buharda, fırında gibi yöntemlerle pişirilmiş yemekleri tercih edin. İçeriğinde yüksek oranda tuz bulunan yiyeceklerden (işlenmiş, tütsülenmiş ürünler, tuzlu zeytin ve turşular, atıştırmalık yiyecekler, tuzlu peynirler, soslar (mayonez, hardal, ketçap gibi) uzak durun. Bu besinler gün içinde daha fazla susuzluk yaşamanıza neden olabilir. Gün içinde hareketin azalması sebebiyle iftardan 1.5-2 saat sonra yürüyüş veya sevdiğiniz farklı bir egzersizi yapmaya özen gösterin."