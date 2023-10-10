Beyin kanamasının en büyük sebebi! Bu hataya düşmeyin...

Sessiz katil, diğer adıyla yüksek tansiyon Türkiye'de her 3 kişiden birini tehdit eden önemli bir rahatsızlık. Hipertnsiyon hakkında konuşan Nöroloji Uzmanı Dr. Vugar Jafar, kontrol altına alınmadığı takdirde inmeden kalp krizine birçok sağlık sorununa neden olabileceğini belirtti ve yüksek tansiyon hakkında doğru bilinen yanlışları sıraladı.

İHA Giriş Tarihi: 10.10.2023 16:32 PAYLAŞ ABONE OL

Yüksek tansiyon birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan kan basıncı yüksekliği olarak biliniyor. "Sessiz katil" olarak nitelendirilen yüksek tansiyonla ilgili herkesin bildiği bazı bilgilerin kafaları karıştırdığını belirten Nöroloji Bölümü'nden Uz. Dr. Vugar Jafar, "Normal kan basıncı 120/80 mmHg dolaylarındadır. Yüksek tansiyon ise büyük tansiyonun 140 mmHg ya da küçük tansiyonun 90 mmHg'nin üzerine çıkması olarak tanımlanır. Dolayısıyla tansiyon bu rakamların üzerindeyse, hangi ölçüde ve ne kadar süreyle üzerinde olduğu ile orantılı olarak beyin kanaması riski yükselir" dedi.



Uz. Dr. Jafar, "Toplumda tansiyon yüksekliği yaygın olarak bilinmektedir. Tansiyon için önlem alınmalıdır. Çünkü beyin kanamalarının en büyük sebebi tansiyon yüksekliği veya hipertansiyon hastalığıdır. Tansiyon yüksekliğine bağlı olarak beyindeki basıncın ani artması sonucu beyin damarlarının yırtılması meydana gelir ve bu çoğunlukla ölümle sonuçlanmaktadır" şeklinde konuştu.