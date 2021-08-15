Beyin sisinden baş ağrısına... İşte uyku sürenizin neden olduğu sorunlar!

Bedeninizin ihtiyacından daha fazla uyumak, uzun ve kısa vadede beklenmedik etkilere neden olabilir. Bu nedenle uyku sürenizi kısıtlamanız gerekebilir. İşte fazla uyumanın olumsuz etkileri…

BAŞ AĞRISI

Yeterince uyumamaktan baş ağrınız olduğunu düşünebilirsiniz, ancak yumuşak yastığınızda uzanarak çok fazla saat geçirerek de başınızı ağrıtabilirsiniz. Dr. Elizabeth McDevitt bunun nasıl mümkün olduğunu açıklıyor. Sinir uyarılarındaki dalgalanmaların uyurken baş ağrısına neden olabileceğini söylüyor. Bu nedenle uzun süreli uyku, baş ağrınızı artıran etmenlerden biri olarak ortaya çıkıyor.

VÜCUT AĞRILARI

Belki de çok fazla uyuduğunuzda vücudunuzun tamamen dinlendiğini düşünüyorsunuz. Ancak uzun bir gece uykusu çektiğinizde vücudunuzda ağrılar ortaya çıkabilir. Bu nedenle günde 7 - 8 saatten fazla uyuyarak aslında beklemediğiniz ağrılarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

BEYİN SİSİ

Beyin sisi birçok insan için garip bir olay nitelendirilir. Fiziksel olarak bulunduğunuz noktada ve beyniniz çalışıyor hissedebilirsiniz, ama kafanız sanki orada değil gibidir. Beyniniz, net düşünmenizi engelleyen pamuk yünü ile dolu gibi geliyor olabilir. Bunu his tanıdık mı? O zaman çok fazla uyumuş olma ihtimaliniz büyük. Her gün aynı saatte yataktan kalkarak uyku ritminizi yapılandırın ve beyin sisinin kaybolduğunu fark edeceksiniz.

YORGUN UYANMAK

Dokuz saat uyudunuz, uyandınız ve hala yorgun olduğunuzu fark ettiniz. Hafta boyunca bazı eksik uyku saatlerini telafi etmek için uyumak o kadar da iyi bir fikir olmayabilir. Biyolojik saatiniz karışır ve yorgun hissetmenize neden olur.

HAFIZA KAYIPLARI

Çok az uyumak gibi çok fazla uyumak da hafızanız için olumsuz sonuçlarla doğurabilir. Araştırmalar, çok fazla uyuyan kişilerin, belirli beyin testlerinde, geceleri yedi veya sekiz saat uyuyan kişilerden daha kötü performans gösterdiğini gösteriyor.

KİLO ALIMI

Belki de çok fazla uykunun en olumsuz sonuçlarından biri kilo almaktır. Glasgow Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, obezite hastalarının uyku alışkanlıkları ile kilo alma arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Araştırma ayrıca, kısa geceler (gece başına yedi saatten az uyku) veya uzun geceler (gece dokuz saatten fazla uyku) geçiren obezite hastalarının kilolarıyla ilgili daha fazla olumsuz sonuçlarla karşılaştığını gösteriyor.