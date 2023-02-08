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Beyni canlandırıyor, zihni açıyor! Doktor önerisi: "Her sabah mutlaka..."

Hem kokusu hem de tadıyla en sevilen içeceklerden biri olan kahve, aynı zamanda birbirinden farklı sağlık yararına sahip. Özellikle beyinde oluşturduğu etki, bilim insanları tarafından onaylanmasının dışında hala araştırılmaya devam ediyor. Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahı Op. Dr. İsmail Bozkurt konu hakkında bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 08.02.2023 07:08
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Beyni canlandırıyor, zihni açıyor! Doktor önerisi: Her sabah mutlaka...

Kafein, beyni uyaran ve kan-beyin bariyerini dengelemeye yardımcı olan serotonin ve asetilkolini artırır. Kahvedeki polifenol mikro besinler, serbest radikallerin neden olduğu doku hasarını ve ayrıca beyin kan damarı tıkanmasını önler.

Kahve çekirdeklerinde yüksek konsantrasyonlarda trigonellin bulunur ve bu da antioksidanları aktive ederek beyin kan damarlarını korur. Ancak, kahvedeki her maddenin yararlı olmadığını unutmayın.

Örneğin, filtre edilmemiş kahve, LDL kolesterol seviyelerini artıran ve potansiyel olarak beyindeki arter duvarlarının kalınlaşmasına ve sertleşmesine neden olan diterpen adı verilen doğal yağlar içerir.

KAHVE BEYİN TAKVİYESİ NASIL YAPILIR?

Araştırmalar ve çalışmalar, ölçülü tüketildiğinde kahvenin kötüden çok iyi etkilerinin olduğunu bulundu. Günde iki ila dört fincan veya 400 miligramdan az kafein önerilir. Koyu kavrulmuş, taze çekilmiş kahve çekirdekleri içmek de içeceğinizdeki istenmeyen kimyasalları azaltabilir.

VÜCUT ZEKASINI UYGULAYIN

Kahve herkes için işe yaramaz ve özellikle fazla tüketilirse olumsuz etkileri olabilir. Ne kadar kafein tüketeceğinize (veya hiç tüketip tüketmeyeceğinize) karar vermek için doğuştan gelen vücut zekanızı ayarlayın. Bu, yiyecek ve içeceklerin size nasıl hissettirdiğini kabul etmek ve buna göre hareket etmek anlamına gelir.

  • Kahve içtikten sonra kendinizi iyi hissetmiyorsanız, muhtemelen vücudunuz için iyi değildir.
  • Kahveyi sabah rutininizin bir parçası haline getirin
  • Sabah rutinleri beyin zindeliğini ve duyguları artırmaya yardımcı olabilir.
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