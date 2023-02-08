Beyni canlandırıyor, zihni açıyor! Doktor önerisi: "Her sabah mutlaka..."

Araştırmalar ve çalışmalar, ölçülü tüketildiğinde kahvenin kötüden çok iyi etkilerinin olduğunu bulundu. Günde iki ila dört fincan veya 400 miligramdan az kafein önerilir. Koyu kavrulmuş, taze çekilmiş kahve çekirdekleri içmek de içeceğinizdeki istenmeyen kimyasalları azaltabilir.

VÜCUT ZEKASINI UYGULAYIN

Kahve herkes için işe yaramaz ve özellikle fazla tüketilirse olumsuz etkileri olabilir. Ne kadar kafein tüketeceğinize (veya hiç tüketip tüketmeyeceğinize) karar vermek için doğuştan gelen vücut zekanızı ayarlayın. Bu, yiyecek ve içeceklerin size nasıl hissettirdiğini kabul etmek ve buna göre hareket etmek anlamına gelir.