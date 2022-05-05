Beyni etkileyerek felce neden oluyor! Vücutta zehir etkisi yaratan yiyecekler

Yiyecekler, insan vücudunun devamlılığının sağlanması için olmazsa olmazlardandır. Fakat öyle yiyecekler var ki, faydalı gibi gözükse de yanlış pişirildiğinde ya da dikkatli seçilmediğinde vücudumuza zehir etkisi yaratıyor. Bilim insanlarının en besleyici olarak açıkladığı bu besinlere gelin beraber bakalım…

MANTARLAR





Genelde tehlikeli olarak tanınan besin türlerinin başında mantar gelir. Doğada, bilmemiz gereken fazlasıyla zehirli ve tüketilmesi sakıncalı mantar türü var. Dikkat edilmezse birçok kötü sonuca neden olabilir. Bu yüzden mantar tüketeceğiniz zaman mutlaka marketten alın. Eğer mantar toplamak için doğaya çıkarsanız çok dikkatli olun. Aksi halde kendinizi zehirleyebilirsiniz.

DOMATES

Domates kendi başına zehirli değildir, ancak sapı ve yaprakları; kramplara,yoğun mide ağrısına neden olabilen bir toksin içerir. Bu nedenle, yemeden önce daima sapını domatesten çıkarın ve öyle tüketin.

RAVENT





Karaciğeri temizleyen ve aynı zamanda sindirim sistemini kolaylaştıran bu bitkinin sağlığa birçok faydası bulunmakta. Çayını ve kompostosunu yaptğınızda her derde şifa olacak özelliktedir. Fakat, yapraklarını ve sapını mutlaka kesmelisiniz. Çünkü raventin yaprakları zehir içeriyor. Bundan dolayı bu bitkiyi doğru bir şekilde tüketmeye dikkat edin.

BALON BALIĞI

Balon balığı tüketmek çok tehlikelidir. Bu balığın derisinde ve organlarında agresif bir zehir vardır. Bu zehiri asla küçümsememelisiniz. Çünkü yenirse bir insanı felç edebilir, hatta öldürebilir

BADEM





Acı bademler, vücudunuzun siyanüre parçaladığı ve zehirlenmeye ve hatta ölüme neden olabilecek bir bileşik olan doğal olarak bir toksin içerenlerdir. Bu nedenle acı bademlerden kesinlikle uzak durmalısınız. Onun yerine tatlı bademlerini seçmenizde fayda var. Aksi halde kanser riskinizi artırmak ve zehirlemek gibi kötü sonuçlara yol açabilir

PATATES

Patates; kabuğunda ve filizlerinde, solanin adında toksik bir madde bulunduruyor. Bu yüzden patatesleri daima soymamız gerekiyor. Özellikle pişirmeye başlamadan önce soyulmalı. Çünkü solanin adındaki bu alkaloit, yalnızca 243 °C gibi yüksek sıcaklıklarda çözünüyor. Patates pişirmek istediğinizde, özellikle yeşil filizlerden kurtulmak gerektiğini unutmayın; çünkü bahsi geçen toksin, en çok bu kısımlarda toplanmış halde oluyor.

KİRAZ





Yaz aylarında tükettiğimiz bu meyveyi sevmeyen yoktur. Aynı zamanda kirazı yerken birçoğumuz çekirdeklerinide yutuyoruz. Bunu yaparken ne kadar zararlı olduğununda bilincinde değiliz. Çünkü çekirdekleri, hidrojen siyanür adı verilen bir madde içerir. Bu da vücudumuz için zehirleyicidir.