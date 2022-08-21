Bilim insanları erken ölümün sebebini buldu! Ömrünüzden en az 10 yıl çalan o alışkanlık

Uzmanlar, hayat sürenizi kısaltan ve yaşam kalitesini düşüren etkenleri sıraladıklarında listenin ilk beşinde sıklıkla aynı faktörlerle karşılaşıldı. Bu nedenle genellikle gözden kaçan bazı noktalara dikkat etmek, hayatınızda önemli bir değişim yaratabilir. İşte o alışkanlıklar…
SİGARA İÇMEK
Yapılan çalışmalara dayalı olarak, sigara içmek ömrünüzü en az 12 yıl kadar kısaltabiliyor. Üstelik her dört sigara içen kişiden biri 65 yaşından önce hayatını kaybediyor. Bu nedenle sigara bırakmak yaşam süresinin artışında önem teşkil ediyor. Ayrıca yaşam kalitesini artırmak için de bu noktada mutlaka sigaradan uzak durmak gerekiyor.
SAĞLIKSIZ BESLENME
Araştırmalar, sağlıklı beslenmenin ömrünüze 10 yıl ekleyebileceğini gösteriyor. Fakat işlenmiş gıdalar içeren sağlıksız bir diyet, kanser ve kardiyovasküler hastalıklar dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı, erken ölüm riskini de beraberinde getiriyor. Beslenme araştırmacısı Lars Thore Fadnes, gıdanın sağlık için temel bir unsur olduğunu ve kötü beslenmenin dünyada 11 milyon ölüme ve 255 milyon engelli yaşama neden olduğuna dair verileri paylaştı. Farklı gıda gruplarının sağlık yararlarını keşfetmek ve bunlara uygun bir yaşam sürmek, hem yaşam sürenizi uzatabilir hem de sağlıklı bir hayat sürmenizi mümkün kılabilir.
HAREKETSİZ YAŞAM TARZI
Hareketsiz bir yaşam, aktif insanlara kıyasla iki kat daha fazla erken ölüm riski ile ilişkilidir. Bu araştırmayı yapan Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Dr. Trine Moholdt, bulguları, erken tüm nedenlere ve kardiyovasküler ölüme karşı koruma açısından fiziksel aktivitenin maksimum sağlık yararlarını elde etmek için fiziksel olarak aktif olmayı gerektiriyor. Trondheim, şimdiye kadar aktif bir hayat sürmeseniz bile bulunduğunuz andan itibaren, fiziksel aktiviteye başlamanın yaşam süresini uzatmak için en iyi seçenek olabilir.
KÖTÜ UYKU KALİTESİ
Uykunuz ne kadar kısaysa, ömrünüzün de o kadar kısa olacağına dair elde edilen veriler korkutucu gelebilir. Uyku Uzmanı Michelle Drerup, günümüzde toplumumuzda insanların yeterince uyuyamadığnı, uykuyu öncelik listelerinde alt sıraya koyduklarını belirtiyor. Fakat yeterli uykunun ne kadar önemli olduğuna dair elde edilen verilere göre; erken uyumak büyük önem taşıyor.