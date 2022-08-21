Bilim insanları erken ölümün sebebini buldu! Ömrünüzden en az 10 yıl çalan o alışkanlık

Yapılan çalışmalara dayalı olarak, sigara içmek ömrünüzü en az 12 yıl kadar kısaltabiliyor. Üstelik her dört sigara içen kişiden biri 65 yaşından önce hayatını kaybediyor. Bu nedenle sigara bırakmak yaşam süresinin artışında önem teşkil ediyor. Ayrıca yaşam kalitesini artırmak için de bu noktada mutlaka sigaradan uzak durmak gerekiyor.

SAĞLIKSIZ BESLENME

Araştırmalar, sağlıklı beslenmenin ömrünüze 10 yıl ekleyebileceğini gösteriyor. Fakat işlenmiş gıdalar içeren sağlıksız bir diyet, kanser ve kardiyovasküler hastalıklar dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı, erken ölüm riskini de beraberinde getiriyor. Beslenme araştırmacısı Lars Thore Fadnes, gıdanın sağlık için temel bir unsur olduğunu ve kötü beslenmenin dünyada 11 milyon ölüme ve 255 milyon engelli yaşama neden olduğuna dair verileri paylaştı. Farklı gıda gruplarının sağlık yararlarını keşfetmek ve bunlara uygun bir yaşam sürmek, hem yaşam sürenizi uzatabilir hem de sağlıklı bir hayat sürmenizi mümkün kılabilir.