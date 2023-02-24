Bilim insanları migrenin “genetik haritasını” çıkardı! Eğer kan şekeriniz…

Avustralya'nın Queensland Teknoloji Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, pek çok migren ve baş ağrısı hastasının aynı zamanda çifte sağlık sorunlarına neden olan glisemik özelliklerle savaştığını gören sorumlu ilişkili genleri ortaya çıkardılar.
"KADINLARDA ÜÇ KAT DAHA FAZLA"
Migrenin dünya nüfusunun %10'undan fazlasını etkilediği ve kadınlarda yaklaşık üç kat daha yaygın olduğu tahmin ediliyor.
QUT Genomik ve Kişiselleştirilmiş Sağlık Merkezi'nde profesör olan Dale Nyholt, "1935 yılına kadar migren, 'glisemik bir baş ağrısı' olarak tanımlanıyordu" dedi. "İnsülin direnci, hiperinsülinemi (çok fazla insülin), hipoglisemi (düşük kan şekeri seviyesi) ve tip 2 diyabet gibi glisemik özellikler migren ve baş ağrısı ile ilişkilidir" açıklamasında bulundu.
"İLİŞKİLERİ TEST ETTİLER"
Bulgular, araştırmacıların herhangi bir genetik bağlantının belirlenip belirlenemeyeceğini görmek için binlerce migren hastasının genomlarını analiz etmesinden sonra ortaya çıktı. Paylaşılan genomik bölgeleri, lokusları, genleri ve yolları belirlemek için özellikler arası analizler gerçekleştirdiler ve ardından rastgele ilişkiler için test ettiler.
Doktora araştırmacısı Rafiqul Islam, "Baktığımız dokuz glisemik özellikten, açlık insülini (kan insülin seviyesi) ve glise hemoglobin için hem migren hem de baş ağrısı ile önemli bir genetik korelasyon bulduk, oysa iki saatlik glikoz genetik olarak sadece migren ile ilişkiliydi" dedi.
"GLİSEMİK ÖZELLİKLER VE MİGREN ARASINDAKİ İLİŞKİ TESPİT EDİLECEK"
Genetik örtüşme, migrenin ve bununla ilişkili glisemik özelliklerin nasıl ortaya çıktığını anlamada önemli bir adımdır ve tıbbi müdahale için heyecan verici yeni yolların da açılmasını mümkün kılıyor.
Nyholt, "Analizlerimizde genetik korelasyonları ve paylaşılan lokusları ve genleri tanımlayarak nedensel bir ilişki çıkardık ve böylece migren, baş ağrısı ve glisemik özellikler arasındaki ilişkiyi doğruladık ve daha iyi anladık" açıklamasını yaptı.
"GLİSEMİK ÖZELLİKLERİ YÖNETMEK MİGRENİ DE YÖNETMEYİ SAĞLAYABİLİR"
Bu gelişmiş anlayış, dünya genelinde bu önemli sağlık sorunlarını yöneten milyonlar için hoş bir haber olacak.
Islam, "Bulgularımız, migren ve baş ağrısı hastalarında glisemik özellikleri yönetmek için yeni tedavi stratejileri geliştirmek için yollar sağlıyor, özellikle baş ağrısına karşı korunmak için açlık proinsülin seviyesini artırıyor" diye ekledi.
Çalışma , Human Genetics dergisinde yayınlandı.