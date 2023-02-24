Bilim insanları migrenin “genetik haritasını” çıkardı! Eğer kan şekeriniz…

Avustralya'nın Queensland Teknoloji Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, pek çok migren ve baş ağrısı hastasının aynı zamanda çifte sağlık sorunlarına neden olan glisemik özelliklerle savaştığını gören sorumlu ilişkili genleri ortaya çıkardılar.

QUT Genomik ve Kişiselleştirilmiş Sağlık Merkezi'nde profesör olan Dale Nyholt, "1935 yılına kadar migren, 'glisemik bir baş ağrısı' olarak tanımlanıyordu" dedi. "İnsülin direnci, hiperinsülinemi (çok fazla insülin), hipoglisemi (düşük kan şekeri seviyesi) ve tip 2 diyabet gibi glisemik özellikler migren ve baş ağrısı ile ilişkilidir" açıklamasında bulundu.

Migrenin dünya nüfusunun %10'undan fazlasını etkilediği ve kadınlarda yaklaşık üç kat daha yaygın olduğu tahmin ediliyor.

"İLİŞKİLERİ TEST ETTİLER"

Bulgular, araştırmacıların herhangi bir genetik bağlantının belirlenip belirlenemeyeceğini görmek için binlerce migren hastasının genomlarını analiz etmesinden sonra ortaya çıktı. Paylaşılan genomik bölgeleri, lokusları, genleri ve yolları belirlemek için özellikler arası analizler gerçekleştirdiler ve ardından rastgele ilişkiler için test ettiler.

Doktora araştırmacısı Rafiqul Islam, "Baktığımız dokuz glisemik özellikten, açlık insülini (kan insülin seviyesi) ve glise hemoglobin için hem migren hem de baş ağrısı ile önemli bir genetik korelasyon bulduk, oysa iki saatlik glikoz genetik olarak sadece migren ile ilişkiliydi" dedi.