Bilimsel olarak kanıtlandı! Stres kansere neden oluyor...

Kanser, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Kanserin oluşumunda ve yayılmasında pek çok faktör rol oynayabilirken, son zamanlarda yapılan bir araştırma, stresin bu süreçte önemli bir etkiye sahip olabileceğini ortaya koymuştur.

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 27.02.2024 10:21 PAYLAŞ ABONE OL

ABD'de yapılan araştırmada, stresin kanserli hücrelerin büyümesine ve yayılmasına neden olduğu tespit edildi. New York şehrindeki Cold Spring Harbor Laboratuvarı'ndan bir ekip, meme kanseri olan laboratuvar fareleri üzerinde araştırma yaptı. Ekip, kronik stresin, nötrofil adı verilen beyaz kan hücrelerinin yapışkan ağlarının oluşumuna yol açtığını ve bunun kanser hücrelerinin dokuları istila etmesini kolaylaştırdığını belirledi. Çalışmada fareler stres altına alındığında kanserin yayılma riski iki ila dört kat arttığı tespit edildi.