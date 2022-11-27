Bir kaşığı vücuttaki tüm zehri atıyor! İşte hastalıkların adeta panzehri olan o besin

Tahin, kavrulmuş susam tohumlarının hamur haline getirilmesidir. Tohumlar suya batırılır, sonra ezilir, çekirdeği çıkarmak için kabuğu çıkarılır. Geriye kalan, bir hamur haline getirilmeden önce kızartılır ve tekrar tuzlu suya batırılır. Doğal fıstık ezmesine benzer kalın, yağlı ve pürüzsüz bir dokuya sahiptir. Öyleyse gelin tahinin faydalarına birlikte bir bakalım. Mutfak kullanımlarının yanı sıra tahin, çeşitli sağlık yararları sunar. İşte tahinin sağlığa olan 6 faydası...
ANTİOKSİDANLAR AÇISINDAN ZENGİN
Tahin, vücudunuzdaki serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olan ve hastalık riskinizi azaltabilen lignanlar adı verilen antioksidanlar içerir.
KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIR
Susam tohumları tüketmek, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi belirli durumlara yakalanma riskinizi azaltabilir. Bunu yapmak, yüksek kolesterol ve trigliserit seviyeleri dahil olmak üzere kalp hastalığı risk faktörlerinizi de azaltabilir.
ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERE SAHİP
Tahin ve susam tohumları, içerdikleri güçlü antioksidanlar nedeniyle antibakteriyel özelliklere sahip olabilir.Aslında, bazı Orta Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde susam yağı, diyabetle ilişkili ayak yaraları için evde çare olarak kullanılmaktadır. Susam tohumu ekstresinin antibakteriyel kapasitesi üzerine yapılan bir çalışmada araştırmacılar, bunun test edilen ilaca dirençli bakteri örneklerinin %77'sine karşı etkili olduğunu bulmuşlardır.
İLTİHAPLANMAYI ÖNLER
Tahindeki bazı bileşikler yüksek oranda antiinflamatuardır. Kısa süreli iltihaplanma, yaralanmaya karşı sağlıklı ve normal bir tepki olsa da, kronik iltihaplanma sağlığınıza zarar verebilir.
BEYİN SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Tahin, beyin sağlığını iyileştirebilecek ve bunama gibi nörodejeneratif hastalıklara yakalanma riskini azaltabilecek bileşikler içerir.
Test tüpü çalışmalarında, susam tohumu bileşenlerinin insan beynini ve sinir hücrelerini serbest radikal hasarından koruduğu gösterilmiştir.
Susam tohumu antioksidanları kan-beyin bariyerini geçebilirler, yani kan dolaşımınızı terk edebilirler ve beyninizi ve merkezi sinir sisteminizi doğrudan etkileyebilirler.
KANSERE KARŞI KORUMADA ETKİLİDİR
Susam tohumları ayrıca potansiyel antikanser etkileri nedeniyle araştırılmaktadır.