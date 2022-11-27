Bir kaşığı vücuttaki tüm zehri atıyor! İşte hastalıkların adeta panzehri olan o besin

ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERE SAHİP

Tahin ve susam tohumları, içerdikleri güçlü antioksidanlar nedeniyle antibakteriyel özelliklere sahip olabilir.Aslında, bazı Orta Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde susam yağı, diyabetle ilişkili ayak yaraları için evde çare olarak kullanılmaktadır. Susam tohumu ekstresinin antibakteriyel kapasitesi üzerine yapılan bir çalışmada araştırmacılar, bunun test edilen ilaca dirençli bakteri örneklerinin %77'sine karşı etkili olduğunu bulmuşlardır.