Bir lokması dişleri çürütüyor! Zamanla ağız kanserine yol açıyor...

Dünyadaki ölümler arasında 7. sırada ağız kanserinin olduğunu ifade eden Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlknur Özcan, ağız kanseri belirtilerinin erken dönemde teşhis edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlknur Özcan ise, 'Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası' nedeniyle sağlıklı yaşamın ağızdan başladığını ifade etti. İşte uzmanlardan ağız sağlığı ile ilgili uyarılar.

Ağız ve dişte premalign lezyonların, kanserojen lezyonlara dönüşebildiği için erken tanının çok önemli olduğunu vurgulayan Özcan, kansere dönüşen durumlarda da erken teşhisin mühim olduğunu vurguladı.

Toplumun bu açıdan bilinçlendirilmesinin de önemli olduğunu aktaran Özcan, "Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte savunmasız gruptakiler, dezavantajlı gruplarda da ağız sağlığıyla ilişkili risklerin daha yükseldiğini ve ağız hastalıkları yükünün çok arttığını görüyoruz." diye konuştu.