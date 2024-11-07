Bir porsiyonu hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor! Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor...

Bağışıklığı güçlendirmek için destek sağlayacak bazı besin ve bitkiler hakkında bilgi veren Sel, bunlardan birinin de zencefil olduğunu aktardı.

Omega-3 yağ asitlerinin de önemine değinen Sel, bağışıklık, beyin ve sinir sistemi, psikoloji, kalp damar sağlığı için olmazsa olmaz bir besin ögesi olduğunu, balık mevsiminin başlaması ile haftada 2 gün balık tüketilebilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Solunum yollarını açıcı, sindirimi düzenleyici, toksin atıcı, gaz söktürücü ve antiseptik özellikleri bulunduğunun altını çizen Sel, zencefilin çorbalarda, taze olarak sebze yemeklerinde ve salatalarda kullanılabileceğini bildirdi.

Çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumların da magnezyum, E vitamini, Omega-3, çinko içeriği sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurgulayan Sel, diğer bitki ve besinleri şöyle sıraladı:

"Oolong çayının antioksidan etkisi çok daha fazladır çünkü siyah çay ve yeşil çayın birleşimidir. Rooibus çayının da antioksidan oranı yüksektir ve çocuklar için güvenle kullanılabilir. Ekinezya, üst solunum yolu enfeksiyonlarından koruyucu ve tedavide yardımcıdır. Bağışıklık sisteminin etkinliğini destekler. Son yayınlanan çalışmalara göre ekinezya ürünleri, hem soğuk algınlığına yol açan uçuk virüslerini öldürmekte hem de virüslerin yol açtığı iltihap etkenlerinin miktarını kontrol ederek boğaz ve akciğerlerdeki iltihabın yol açtığı hasarı engellemektedir.