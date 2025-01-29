Bir türlü geçmeyen hazımsızlığa dikkat! Meğer ölümcül hastalığın belirtisiymiş...

Hazımsızlık, karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi şikayetler çoğu zaman mide veya bağırsaklarla ilgili sorunlara bağlansa da, uzmanlar bu belirtilerin kalp hastalıklarının erken uyarı işareti olabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle göğüs ağrısı olmadan ortaya çıkan sindirim sistemi şikayetleri, kalp krizi veya diğer kardiyovasküler rahatsızlıkların sinsi bir belirtisi olabilir. Peki, hazımsızlık ve kalp hastalıkları arasındaki bağlantı nedir? Uzmanlar bu konuda ne öneriyor? İşte detaylar…

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Alirıza Erbay, karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi hazımsızlık şikayetlerinin genellikle yemek borusu, mide, safra kesesi veya bağırsaklarla ilgili sorunları işaret ettiğini belirterek, "Ancak bu belirtiler bazen kalp hastalıklarının da habercisi olabilir" uyarısında bulundu.

Hazımsızlığın kalp sağlığı üzerindeki etkilerine değinen Dr. Erbay, bilim ve teknoloji alanındaki tüm ilerlemelere rağmen kalp ve damar hastalıklarının sıklığının hala azaltılamadığını vurguladı. "Hastalıkları doğru teşhis etme yeteneğimiz arttıkça, kalp ve damar hastalıklarının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin sanılandan çok daha büyük olduğu ortaya çıkmıştır" diye konuştu.



"MİDE SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR"

Karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi hazımsızlık şikayetlerinin genellikle yemek borusu, mide, safra kesesi veya bağırsaklarla ilgili sorunları işaret ettiğini söyleyen Uzm. Dr. Erbay, "Ancak, bu belirtiler bazen kalp hastalıklarının bir habercisi olabilir. Çoğu kişi göğüs ağrısı olmadan bu tür şikayetlerin kalp hastalığı ile ilgili olabileceğini düşünmez ve şikayetlerin geçmesini bekler ya da dahili bölümlere başvurur. Bu durum, hayati tehlike taşıyan bir kalp hastalığının gözden kaçmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı.