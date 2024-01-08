Birçok hastalıkla karıştırılıyor ancak ölümle sonuçlanabiliyor! Soğuk havalarda risk 2 katına çıkıyor





"Yaşlandıkça risk artar"

Erkeklerde 45 yaş üzerinde, kadınlarda 50 yaşından sonra kalp krizi görülme riskinin artmakta olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Okşen, "Dünya genelinde ilk kalp krizi için ortalama yaş erkeklerde 65.5 olup, kadınlarda ise 72'dir. Kişi yaşlandıkça risk artar. Genç yaşlarda kalp krizi teorik olarak daha nadir olsa da, Amerikan Kardiyoloji Derneği'nin yapmış olduğu araştırmalarda 40 yaş altı kalp krizi vakaları son 5 yıl içerisinde yüzde 7'lik bir artış kaydetmiştir" ifadelerini kullandı.





"Soğuk havalara kalp krizi riski iki kat fazla"

Soğuk havalarda kalp krizinin daha fazla görülebileceğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Okşen, "Resmi istatistiklerde, kışın daha fazla ölümcül kalp krizi izlenmiştir. Sıcaklığın 12 derecenin altına düşmesi ile birlikte kalp krizi riskinde artış görülmüştür. Ancak kış mevsiminde daha fazla ölüm izlenmesinin tek nedeni soğuklar değildir. Kış aylarında artan hava kirliliği, trafik yoğunluğu, iş stresi ve enfeksiyon hastalıkları da kalp krizini artırmıştır. Son yıllarda araştırmacılar, soğuk bir günün sağlık üzerindeki etkilerinin sonraki iki hafta boyunca devam edebileceğini göstermiştir.



Araştırmacılar, uzun süren soğuk havalarda kalp krizi ve felç olasılığının 2 kattan fazla arttığını bildirmektedir. Bunun nedeni, kan damarlarının düşük sıcaklıklara büzüşerek tepki vermesidir; bu da kan basıncını artırır ve dolaşımı azaltarak kalp üzerine daha fazla iş yükü getirir. Soğuk havalarda, cilt, el ve ayak parmaklarının kan damarları ısı kaybını azaltmak için daralır, bu daralma 'vazokonstriksüyon' olarak adlandırılır" şeklinde konuştu.