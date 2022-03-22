Birçok psikolojik sorunun temel tetikleyicisi olarak görülüyor

Mükemmeliyetçiliğin, aygın anksiyete bozukluğu, cinsel işlevsel bozuklukları, depresyon obsesif düşünceler ve eylemler gibi birçok psikolojik sorunların temel tetikleyicisi olabildiğini söyleyen Uzman Klinik Psikolog Nida Bal, böyle durumlarda uzman desteği alınmasını önerdi. Bal, aniden ortaya çıkan panik atakların, anksiyete krizlerin, obsesif düşüncelerin bireyin tüm hayatını ele geçirebileceğini belirtti.

DHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 22.03.2022 08:36 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 08:37

Uzman Klinik Psikolog Nida Bal, bireyin sosyal ilişkilerini, iş yaşantısını, akademik hayatını oldukça etkileyen mükemmeliyetçiliğe yönelik bilgi vererek önerilerde bulundu. "ÖTELENEN GÖREVLER MUTSUZLUK HİSSİ OLUŞTURUYOR" Mükemmeliyetçi yapının birçok psikopatolojik bozukluğa zemin oluşturduğuna değinen Bal, kişide oluşan yetersizlik duygusu ile gelen tatminsizlik hissinin, hayat işlevselliğini ciddi şekilde bozduğunu, ötelenen görevlerin yetersizlik ve mutsuzluk hissi oluşturduğunu söyleyerek mükemmeliyetçi düşünce modellerini şöyle sıraladı: "Ya hep ya hiç düşünce modeli, tam olmayacaksa hiç olmasın güdüsü ile sorumlulukları sürekli öteleme isteği, üst üstte kontrol etme isteği, kişinin kendi dış görünüşü ile fazla ilgilenmesi, kusurlu hissetmesi, girişimde bulunma konusunda zorlanma, eksik olacağı güdüsü ile geri çekilme, o an yapıldığında eksik kalacak şeyleri öteleme, yetersizlik ve mutsuzluk hissi."

"MÜKEMMELİYETÇİLİĞİ TETİKLEYEN ETKENLER KİŞİNİN ŞEMALARINDA SAKLIDIR" Uzm. Klinik Psikolog Nida Bal, "Mükemmeliyetçi yapıyı tetikleyen ya da oluşturan etkenler ise kişinin şemalarında saklıdır. Olaylar karşısında zihnimize gelen ilk otomatik düşünce şemalarımızdan oluşur. Çocukluk dönemimizde bizi yetiştiren kişiler, akran ilişkilerimiz, öğretmenlerimiz kısacası o dönemimizin çevresel faktörleri yazılım kodlaması gibi düşünce yapılarımızın temellerini atıyor. İleriki yaşamımızda fark etmeden bu düşünce kalıplarımız ile olaylara karşı duygularımızı besliyoruz ve bu duygularımız davranışlarımıza dönüşüyor. Kişinin şemalarını keşfettiği zaman düşüncelerinin farkındalığı ile davranışlarını da yönetebilir" diye konuştu.