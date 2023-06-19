Biyokimya profesörü açıkladı: 3 hafta boyunca tüketende stres bırakmıyor! Ne anksiyete kalıyor ne de depresyon

Yediklerimiz, ruh hali üzerindeki etkisiyle aslında beklediğimizden çok daha fazla etki sunuyor. Bazı besinler, ruh halinizi iyileştirirken aynı zamanda sizi daha fazla mutlu edebilir, genel ruh sağlığını iyileştirecek sağlıklı mineraller ve antioksidanlar açısından da zengin yapıları ile stres, depresyon gibi sorunlara karşı mücadeleyi kolaylaştırabilir. İşte bu besinlerden biri…

Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 09:07 PAYLAŞ ABONE OL

Çikolata, hepimizin en sevdiği ve tüm dünyada en sık tüketilen besinlerin başında geliyor. Genellikle "atıştırmalık" olarak nitelendirilen bu besinin aslında birçok şeyi iyileştirdiğini ve özellikle bitter çikolatanın ruh halinizi yenileyebileceğini biliyor muydunuz?

Bitter çikolata, ruh halinizi iyileştirebilir ve sizi daha mutlu edebilir. Ayrıca, genel sağlığınızı iyileştirebilecek mineraller ve antioksidanlar gibi sağlıklı besinler yönünden oldukça zengindir.