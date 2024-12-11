Boyun fıtığının en büyük sebebiymiş meğer! Çocukluktaki bu hataya dikkat

Halk arasında 'cep telefonu boynu' olarak da bilinen bu durum, çocukluk çağından başlayarak yetişkinlik dönemine kadar etkisini sürdürebiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı, "Boyun düzleşmesi, modern yaşamın sık karşılaşılan durumlarından biri olarak önümüze çıkmaktadır. Genellikle uzun süreli kötü duruş, hareketsizlik veya stres nedeniyle boynun doğal eğrisi kaybolur. Bu durum, omurlar üzerindeki baskıyı artırarak kas gerginliği, baş ağrısı ve hareket kısıtlılığına yol açabilir. Boyun düzleşmesi ile birlikte görülen boyun ağrısının ilerlemesi ise boyun fıtığını tetikleyebilir" ifadelerini kullandı.





TEKNOLOJİ ÇOCUKLARDA DA BOYUN DÜZLEŞMESİNE NEDEN OLUYOR

Uzun süre cep telefonu ya da tablet kullanmanın olumsuz sonuçlarının yetişkinlik döneminde ortaya çıktığına değinen Dr. Öğr. Üyesi Bağcaçı, "Uzun süre belli bir pozisyonda sabit ve hareketsiz kalmak çocuklarda da kas gücü, kas esnekliği ve kemik gelişimini olumsuz etkileyebilir. Günümüzde çocuklarda da boyun düzleşmesi görülmektedir. Yaygın olarak karşılaşılan boyun düzleşmesi, boynun kendine özgü kıvrımını kaybetmesi ve buna bağlı olarak gelişen bazı komplikasyonlar olarak bilinmektedir. Boyun omurgasına binen yük karşılanamadığı zaman, boyunda disk ve diğer dokularda zedelenme ortaya çıkar. Boyun omurgasında normalde ön tarafa doğru olması gereken 'C' harfi şeklindeki kıvrımın tamamen düz hale gelmesi ve hatta çok ilerlerse ters C gibi olması durumunda boyun düzleşmesi görülür" diye konuştu.