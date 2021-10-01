Bronzlaşma takıntısı hayatına mal oluyordu! Farkında olmadan kanserle yaşadı

Solaryum takıntılı bir bronzlaşma bağımlısı kadın, hiç beklemediği bir biçimde cilt kanserine yakalandı. Doktorlar kadına, 'endişelenecek bir şey olmadığını' söyledikten sonra yıllarca kanserli bir doku ile yaşadı.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 01.10.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 11:27

Mairead Mcguire, solaryumu haftada üç ya da dört kez kullandığını söylüyor. Üstelik 29 yaşındaki kadın, 13 yıldır solaryum cihazlarını kullanıyordu ve ancak kendisine bir tür cilt kanseri olduğu söylenince bıraktı.

"FARKINDA OLMADAN KANSERLE YAŞADI" İrlanda, Belfast'tan Mairead'e 28 yaşında solaryum kullanırken bazal hücreli karsinom adlı bir cilt kanserine sahip olduğu söylendi. 2018 yılında başında ortaya çıkan yarayı fark ettikten sonra bunun önemsemedi ve üç ay boyunca solaryumu kullanmaya devam etti. Genç kadın durumu şöyle açıklıyor; "Doğal olarak açık tenliyim ve kendimi daha çok bronzlaşmış seviyorum, bu yüzden 15 yaşında solaryum cihazlarını kullanmaya başladım ve takıntılı hale geldim.O kadar bağımlıydım ki artık bronzlaştığımı bile söyleyemezdim ama diğer insanlar 'rengine bak' diyordu ve bu yüzden solaryuma gitmeye devam ettim. Kafamda küçük bir yumru fark ettim ama birkaç ay bunu görmezden geldim ve solaryuma devam ettim." Sonunda doktorlara gitse de, iki çocuk annesi kadın doktora gittiğinde bunun önemli olmadığı, sadece cilt lekesi olduğu söylendi. Daha sonra dört kez bu yarayı aldırmaya çalıştı. Mairead süreci; "Doktor onu birkaç kez dondurarak çıkardı, ancak daha da kötüleşmeye devam etti ve hızla büyümeye, en ufak bir dokunuşta acımaya ve kanamaya başladı. Kafamın arkasında kanser olabileceğinden endişelendim ama bu beni solaryuma gitmekten alıkoymadı çünkü doktor endişelenecek bir şey olmadığını söyledi. Topak büyüdükçe gerçekten kendimden emindim, bu yüzden saçımı gizlemek için farklı şekilde model yapardım" sözleriyle anlattı. Ancak yumru ağrılı hale geldi ve Eylül 2020'de ikinci bir görüş almaya karar verdi.O zaman kanser olduğu söylendi. UV ışığına aşırı maruz kalma, melanom dışı cilt kanserinin ana nedenidir. Bu kanser türü, aynı zamanda fazla güneşe maruz kalma ve yoğun solaryum kullanımından kaynaklanabilir.

"ARTIK SOLARYUMUN TEHLİKELERİ KONUSUNDA İNSANLARI UYARIYOR" Mairead, sekiz yaşındaki çocuklarının büyüme sürecini kaçırma ihtimali karşısında dehşete düştü ve solaryumu sonsuza dek bırakmaya karar verdi. Mairead, cerrahların bu yıl Mart ayında kanserini başarılı bir şekilde çıkarmasından sonra, şimdi diğerlerini solaryumun tehlikeleri konusunda uyarıyor. Mairead, "Çok küçük başladı ve siğil gibi büyüdü ve büyümeye devam etti. Covid başladıktan sonra yapabileceğim tek şey doktora fotoğraf göndermekti. Bir ay içinde iki katına çıktı ve doğru görünmediğini söyledi, bu yüzden beni bir uzmana acil olarak sevk etti ve ertesi hafta görüldüm. Dermatolog, kanserli olmak için çok fazla kan damarı varmış gibi göründüğünü ama yine de çıkardığını ve kanserliyse iki hafta içinde temasa geçeceklerini söyledi. Bir solaryuma daha girmeye giderken aradılar ve kanser olduğunu söylediler. Gözyaşlarına boğuldum ve ona söylemesi için annemi aradım ve sonra arkamı dönüp doğruca eve gittim" diyerek yaşadığı büyük travmayı anlattı. Dermatologlar, Mairead'in cilt kanserinin üç santimetre uzunluğa ve bir santimetre genişliğe sahip olduğunu ve ilk boyutundan üç katına kadar çıktığını fark etti. Bu yıl Mart ayında kanserli dokuyu gidermek için ameliyata alındı ve üç saatlik ameliyatı uyanık ve lokal anestezi altında uyuşturarak geçirdi. Mairead, "Gerçekten korkutucuydu ve durumu daha da kötüleştiren Covid yüzünden kendi başıma gitmek zorunda kaldım. Ameliyat sonrası ağrı korkunçtu, bir hafta boyunca yatalak kaldım ve ağrı çok kötü olduğu için kusmama neden oldu. Yüzümde bir iz bıraktı ve bu konuda oldukça bilinçliyim çünkü insanlar yüzüme baktıklarında bunu her zaman görecekler ama bu her gün ne kadar şanslı olduğumu hatırlatıyor.Kanser kafamın içinde değil de dışında büyüdüğü için çok şanslıydım, yoksa çok daha kötü olabilirdi" diyor.

"BENİM BAŞIMA GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM" Genç kadın yaşadığı tüm bu sürece rağmen, ameliyattan dört hafta sonra bir kontrol randevusunda cilt kanseri çilesinden tamamen kurtuldu. Teşhisten bu yana bir daha solaryuma girmedi ve önündeki süreçte de solaryuma giden insanlarda bir farkındalık oluşturmak için çalışacağını söylüyor. Mairead ayrıca yaşadığı tüm bu duruma ile ilgili; "Aslında ne kadar tehlikeli olduklarının farkında değildim. İnsanların cilt kanserine yakalandığını duydum ama bunun benim başıma geleceğini hiç düşünmemiştim" diyerek farkındalığın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Tüm bu kötü deneyimin ardında, bütün dünyanın yaşadığı önemli bir kanser sorunu ile karşı karşıyayız. Özellikle cilt kanseri dünyada en sık görülen kanserlerden biridir. Melanom dışı kanserler, melanomlardan daha yaygın. Melanom dışı cilt kanserinin ilk belirtisi, genellikle ciltte bir çıkıntı veya renksiz bir lekenin ortaya çıkmasıdır ve bu durum bir süre sonra devam eder. Birkaç hafta, aylar veya bazen yıllar içinde yavaş yavaş ilerler. Öte yandan, melanomlar genellikle bir ben ile karakterizedir. Melanom olmayan iki yaygın tip vardır: Yumru genellikle dokunmak için hassastır, kolayca kanar ve ülsere dönüşebilir.