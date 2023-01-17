Bruksizm Nedir? Bruksizm (Uykuda Diş Sıkma) Neden Olur, Tedavisi Nasıldır?

Sabahları çene ağrısıyla uyanıyorsanız bruksizm nedir diye araştırmanızın zamanı gelmiş demektir. Bu rahatsızlık çoğunlukla uykuda diş sıkma olarak karşımıza çıkar. Eğer siz de uykuda dişleri sıkanlardansanız bruksizm tedavisi ile alakalı araştırma yapmanız gerekebilir. Uykuda diş sıkma tedavisi rahatsızlığın kaynağına göre değişkenlik gösterir. Eğer tedavi edilmezse bruksizm nelere yol açar bilmek isteyebilirsiniz. Bunun için haberimizin devamına bakmanız yeterli. Bruksizm nedir, neden olur sorularının cevaplarını başlıklar halinde derledik.

Bruksizm Nedir?

Halk arasında uykuda diş sıkma olarak bilinen bruksizm kişinin dişlerini sıkmasına, birbirine sürtmesine veya gıcırdatmasına sebep olan bir sorundur. Bruksizm genelde uykuyla alakalı bir hareket bozukluğu olsa da kişinin gün içinde çene ya da baş ağrısı çekmesine neden olabilir. Bazı durumlarda kişiye uyanıklık durumunda bile dişlerini sıkıp gıcırdatmaya devam edebilir. Ama bunu bilinçsiz bir şekilde yapar. Uyku esnasında bu durumu yaşayan kişilerde horlama ya da nefes bozukluğu gibi sorunların çıkma ihtimali daha yüksektir. Yani bruksizm uyku apnesi ya da uyku bozukluklarına sebep olabilir.

Bruksizm Neden Olur?

Tıp, bruksizme tam olarak neyin sebep olduğunu bulabilmiş değildir. Fakat fiziksel koşullar genetik ya da psikolojik durumlar bruksizmi doğuran etkenler arasında yer alır. Uykuda ya da uyanıklık durumunda gerçekleşen diş sıkma eylemi; stres, öfke, hayal kırıklığı, gerginlik gibi negatif duygulardan doğabilir. Aynı zamanda parkinson, demans, epilepsi, uyku apnesi gibi rahatsızlıklardan da olabilir. Bunların dışında yaş faktörü de bruksizm mi etkiler. Küçük yaşlarda diş sıkma daha çok görülür ve genelde yetişkinlik döneminde geçer. Sinirli ya da hareketli karakter yapısında olan kişilerde bruksizm daha sık görülür. Ama genellikle diş sıkma, derin stres altına giren kişilerde başa çıkma yöntemi ya da edinilmiş bir alışkanlık olarak çıkar.

Bruksizm Tedavisi

Dış sıkmadan dolayı kaynaklanan hasarın daha fazla artmaması, çenedeki ağrıyı hafifletmek ya da tamamen bitirmek için bir takım tedaviler vardır. Kişi en yararlı yöntemi öğrenmek için doktoruna ya da diş hekimine gitmelidir. Eğer bruksizm kişiye ciddi bir şekilde uyku problemi yaşatıyorsa doktorunuz sizi uyku uzmanına yönlendirebilir. Uyku uzmanı bir takım testler ile bruksizm vakasını değerlendirerek uyku apnesi veya başka uyku rahatsızlıkları varsa bunları saptar. Fakat diş sıkma uyku rahatsızlıklarından değil de anksiyete gibi psikolojik sorunlardan kaynaklı ise doktorunuz sizi terapist ya da danışmana yönlendirebilir. Olacağınız ön muayene ile doktorunuz size en çok hangi tedavi yönteminin yarayacağını söyleyip yol gösterecektir.