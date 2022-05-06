Bu 5 maddeden 4’ünü yaparsanız ömrünüzü 20 yıl uzatabilirsiniz!

Yine 65 yaşından itibaren sağlıklı yaşam tarzına sahip kadınların sadece yüzde 10'u hayatının geri kalanında alzheimer hastalığına yakalanırken, bu oranın sağlıklı yaşam tarzını sağlayamayanlarda yüzde 19'a çıktığı tespit edildi. 65 yaşından itibaren, alzheimer hastalığı olmayan kadınlarda sağlıklı yaşam tarzını sağlayanların 21,5 yıl daha yaşadığı görülürken, sağlayamayanların 17 yıl daha yaşadığı ortaya kondu."

Araştırmada, sağlıklı yaşam tarzına sahip olan erkeklerin olmayanlara göre 5,7 yıl daha fazla yaşadığı, sadece yüzde 6'sının hayatının geri kalanında alzaymır hastalığına yakalandığı, sağlıklı yaşam tarzını sağlayamayanlarda ise bu oranın yüzde 12'ye çıktığının belirlendiğini aktaran Naharcı, "Alzheimer hastalığı olmayan erkek bireylerden sağlıklı yaşam tarzını sağlayanların 21,7 yıl daha yaşadığı görülürken, sağlayamayanlarda bu süre 15,3 yıla düştü." diye konuştu.

Naharcı, ayrıca kadın ve erkeklerde sağlıklı yaşam tarzına sahip olanlarda görülen olumlu sonuçların 85 yaşında daha belirgin hale geldiğinin tespit edildiğini kaydetti.