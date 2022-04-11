Bu ağrılara dikkat! Kadınlarda erkeklerden "9 kat" daha fazla görülüyor

Bazı rahatsızlıklarda cinsiyet dağılımı, birçok sebeple farklı olabiliyor. Ayak ağrıları ise bu konuda öne çıkan türlerden biri. Yaş ilerledikçe birçok insanda görülse de kadınlarda daha sık görülen ağrılar, kronikleşerek yaşamı oldukça zorlaştırabiliyor.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 11.04.2022 11:14

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, ayak ağrılarının kadınlarda erkeklere oranla 9 kat fazla görüldüğünü belirterek, "Aşırı kullanım veya tekrarlayan zorlanmalar kronik ayak bileği ve ayak ağrılarına yol açabilir" dedi. Yaş ilerledikçe kişilerde daha fazla görülmeye başlanan ve günlük yaşam kalitesini ciddi oranda olumsuz etkileyen ayak ağrılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, ayaklarda oluşan ağrılara sebep olan etkenlere açıklık getirdi.





KADINLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Dr. Nurhan Barutçu ayak ağrısının büyük bir sağlık problemi olduğunu ve yaş ilerledikçe artış gösterdiğini belirterek, bu ağrıların, genellikle uygunsuz ayakkabı giyilmesine bağlı olarak gelişen ağrılar olduğuna dikkat çekti. Ayak ağrılarının kadınlarda erkeklere göre 9 kat daha fazla görüldüğünü dile getiren Barutçu şunları söyledi:

"Aşırı kullanım veya tekrarlayan zorlanmalar kronik ayak bileği ve ayak ağrılarına yol açabilir. Ayak problemlerinde yaş yanında kadın cinsiyetin, obezitenin ya da osteoartrit, romatoid artrit ve diyabet gibi kronik hastalıkların da varlığı öne çıkmaktadır. İleri yaşlarda ayak problemleri günlük yaşam aktivitelerini etkilemekte, denge ve yürüme problemlerine, düşme riskinin artışına neden olarak yaşam kalitesini düşürmektedir."