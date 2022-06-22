Bu alışkanlık ömrü kısaltıyor! Kahvaltıda sakın yemeyin…

UYANIR UYANMAZ KAHVE İÇMEK

Uyandığınızda ilk işiniz bir fincan kahve içmekse bunun için kahvaltı sonrasını beklemek daha iyi bir fikir olabilir. Bath Üniversitesi'nin yaptığı 2020 tarihli bir çalışma, Amerika'da önce gelen iki ölüm nedeni olan diyabet ve kalp hastalıkları için ciddi bir faktör sayılan kan şekeri kontrolü üzerinde olumsuz bir etkiye neden olabileceğini ortaya koydu.