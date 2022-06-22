Bu alışkanlık ömrü kısaltıyor! Kahvaltıda sakın yemeyin…

Güne nasıl başladığınız, neyi ve ne kadar yediğiniz sağlığınızı direkt olarak etkiler. Unutmayın ki bu kahvaltı alışkanlıkları kronik rahatsızlıklara yakalanma riskinizi arttırarak bunlara bağlı olarak ömrünüzü kısaltabilir.
KAHVALTIYI ATLAMAK
Kahvaltıyı atlamak kilonuzu direkt olarak etkileyebilir. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayınlanan 2020'dek bir araştırma, zengin bir kahvaltı yiyen bireylerin büyük bir akşam yemeği yiyenlere oranla neredeyse 2 kat daha fazla kalori yaktığını ortaya koydu.
Kahvaltı yapan kişiler ek olarak kan şekeri ve insülin seviyelerinde de iyileşme bildirdiler. Ve daha zengin bir kahvaltı hazırlamanız için farklı bir neden de aynı çalışmada açıklanan farklı bir sonuç.
Sabah kalvaltılarını daha düşük kalorilerde tutan bireylerin yüksek kalori alanlara oranla daha yüksek tatlı açlığı hissettiğini ortaya koydu. Bu etkilerin tümü ise ortalama yaşam süresinin 14 yıla kadar kısalmasına neden olabilmektedir.
MEYVE SULARI DİYABET RİSKİNİ ARTTIRIYOR
Diabetes Care dergisinin 2019 yılının Eylül ayında yayınlanan bir çalışmada %100 meyve suylarının alınımını yarım fincan arttırmanın küresel ölüm riski sırasında 10. sırada olan diyabet riskini %16 oranında arttırdığını ortaya çıkardı.
Araştırmacılar meyve suyu yerine çok daha fazla lif içeren meyve tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunun altını çiziyor.
GREYFURTUN BİLİNMEYEN YAN ETKİSİ
Kahvaltılarda yemeğin yanında bir bardak taze greyfurt suyu içmeyi seviyorsanız ancak düzenli ilaç kullananlardansanız tekrar düşünmeniz gerekiyor. Otoriteler greyfurt suyunun ilaçlarla etkileşime girerek istenmeyen yan etkilere sebep olabileceğini vurgulamaktadır.
Özellikle kolesterol ve kan basıncını düşüren ilaçlar gibi kronik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçların kana daha fazla karışmasına neden olabilen greyfurt suyu dikkatli tüketilmelidir.
UYANIR UYANMAZ KAHVE İÇMEK
Uyandığınızda ilk işiniz bir fincan kahve içmekse bunun için kahvaltı sonrasını beklemek daha iyi bir fikir olabilir. Bath Üniversitesi'nin yaptığı 2020 tarihli bir çalışma, Amerika'da önce gelen iki ölüm nedeni olan diyabet ve kalp hastalıkları için ciddi bir faktör sayılan kan şekeri kontrolü üzerinde olumsuz bir etkiye neden olabileceğini ortaya koydu.
Sade kahve içmenin de kahvaltının vücutta neden olduğu kan şekerine verdiği yanıtı %50 arttırdığını ortaya çıkardı.
KAHVALTIYI ATLAMAK KALBE ZARARLI
Sabahları kahvaltı yapmayı atlamak kalp sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. 6.500'den fazla kişinin katıldığı bir araştırmada kahvaltıyı atlayanların kahvaltıyı yapanlara oranla kardiyovasküler kaynaklı ölüm riskini %87 arttırdığını ortaya koydu.
Çünkü kahvaltıyı atlamak kolesterolü ve yüksek tansiyonu olumsuz etkilemektedir.