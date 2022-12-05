Bu belirti kalp krizi habercisi!

*Eğer ki sigara kullanıyorsanız diğer risk sebeplerinden çok daha ayrı ve maalesef güçlü bir risk faktörünüz var demektir. Acil olarak sigara bırakılmalıdır.

*Kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, sedanter yaşam, hipertansiyon kilo gibi risk sebeplerinden birine veya birden fazlasına sahipseniz özellikle de erkek cinsiyette yada menapoza girmiş bir kadınsanız kesinlikle kontrol gerekir.

AİLENİZDE KALP HASTALIĞI VARSA...

* Soy ağacında kalp ile ilgili yoğun şekilde aile hikayesi varsa aday olmanız çok muhtemeldir. Muhakkak kontrol edilmesi gerekir.

*Kalp dışı problemlerle açıklanamayan bayılmalar özelliklede kalpte çarpıntının eşlik ettiği bayılmalar yaşıyorsanız bayılmaların kalple ilgili bir sebebi olup olmadığını muhakkak kontrol edilmeli.

*Eskiden olmayan kalp ilgili bir şikayet (çabuk yorulma, nefes darlığı, göğüs ağrısı çarpıntı) gibi bir şikâyetiniz varsa bunun bir kalp krizinin habercisi olup olmadığını takip edilmesi gerekir.