Bu belirtileri yaşayanların %90’ının damarları tıkalı! Hayatı tehdit ediyor...

Şiddetli topallama olan kişiler genellikle beş dakikalık standart bir koşu bandı yürüyüşünü tamamlayamazlar.

Aralıklı topallamanın şiddeti genel olarak günlük hayatta yürümeye dayalı olarak "topallama mesafesi" olarak tanımlanır.

Science Direct'e göre, bu kişiler genellikle ilk yürüme dakikaları içinde başlayan ve onları durmaya zorlayan semptomları tanımaktadır ve bu da önemli bir sakatlığın göstergesidir.

Bu bireylerde yapılan fonksiyonel testler sıklıkla alt ekstremitelerde (kol ve bacak) daha sonra dengeyi etkileyen geniş bir bozulma yelpazesini ortaya çıkarır.