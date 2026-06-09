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Bu belirtilerle başlıyor! Çocuklarda hızla yayılan enfeksiyona dikkat

Uzmanlar, son dönemde çocuklarda görülen ishal ve kusma vakalarında dikkat çekici bir artış yaşandığı konusunda uyarıyor. Çoğu vaka birkaç gün içinde düzelirken, özellikle küçük çocuklarda gelişebilecek sıvı kaybının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, ailelerin belirtileri yakından takip etmesi ve gerekli durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurguluyor.

İHA GiriÅŸ Tarihi: 09.06.2026 16:58 PAYLAŞ ABONE OL

Son aylarda çocuklarda görülen ishal ve kusma vakalarında belirgin bir artış yaşandığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Alıya Javadova, özellikle viral enfeksiyonların bu tabloya neden olduğuna dikkat çekti. Çocuklarda sık görülen gastroenteritlerin en önemli nedenleri arasında rotavirüs, norovirüs ve adenovirüs gibi virüslerin yer aldığını ifade eden Uzm. Dr. Alıya Javadova, "Bu virüsler özellikle kreş ve okul gibi toplu yaşam alanlarında çok hızlı yayılabilmekte, zaman zaman salgınlara yol açabilmektedir" dedi.



"BELİRTİLER ANİ BAŞLAYABİLİYOR"

Hastalığın genellikle ani başlayan kusma ve sulu ishal ile ortaya çıktığını belirten Uzm. Dr. Javadova, "Karın ağrısı, iştahsızlık ve bazı çocuklarda ateş de tabloya eşlik edebilmektedir. Çoğu vaka birkaç gün içerisinde düzelmekle birlikte, özellikle süt çocukları ve küçük yaş grubunda sıvı kaybı ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" diye konuştu.